传郭令灿在权衡丰隆银行持股 或引发马国银行业整合

（新加坡路透电）两名知情人士说，马来西亚第二大富豪郭令灿正在权衡他在丰隆银行（Hong Leong Bank Bhd）的股权选择，包括合并，此举可能引发这个行业更广泛的整合。

80岁的郭令灿也在探讨减少他在这家马来西亚银行持股的可能性。知情人士说，由于此事的保密性质，他们不愿透露姓名。

根据路孚特（Refinitiv）的数据，由郭令灿控制的丰隆金融集团（Hong Leong Financial Group Bhd）持有丰隆银行62％的股权，丰隆银行是马来西亚第四大银行，市值100亿美元（138亿新元）。

丰隆银行和丰隆金融没有回应路透社发出的多个询问，郭令灿也没有回应通过丰隆银行发给他的询问。

目前还不清楚郭令灿是否已经为潜在的合并制定了候选名单，或者已经决定他可以出售多少股份。

潜在的合并可能预示着马来西亚银行业的整合，此时少数数码银行正准备在这个东南亚国家推出它们的服务。

知情人士指出，郭令灿此举是在丰隆银行股价今年大幅上涨，以及他考虑接班问题时做出的。

丰隆银行的股价在今年6月创新高，从去年11月的低位已上涨17％，超过吉隆坡金融指数同期的涨幅。

知情人士提醒，目前还没有针对丰隆银行的正式提案，郭令灿也还没有就他的下一步行动做出任何决定。

知情人士补充说，今年《福布斯》杂志估计郭令灿拥有100亿美元的净资产，使他成为仅次于房地产投资者郭鹤年的马来西亚第二大富豪。郭令灿可能出售丰隆银行的任何股份，预计只是卖出少部分股权。

马来西亚的银行在与涉及股权转让的潜在交易方进行正式讨论之前，需要寻求马国中央银行的批准。

熟悉此事的银行界人士说，马国一些中大型银行在五年多前曾进行合并谈判，旨在整合银行业，但困难的谈判和政治考虑使这一进程停滞不前。

银行界人士说，在这个拥挤的行业中，潜在的失业问题是任何合并的关键绊脚石之一。

2014年，按资产计算全国第四大的兴业银行（RHB）和较小的竞争对手阿马银行控股（AMMB Holdings），在未能就条款达成一致后放弃了合并计划。

郭令灿在1994年通过丰隆金融集团收购了丰隆银行。丰隆银行在新加坡和香港设有分行，并在越南和柬埔寨拥有全资子公司。