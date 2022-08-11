投资巴西高增长公司 淡马锡与Votorantim策略合作 设9.65亿元基金

淡马锡控股和巴西投资控股公司Votorantim策略合作，推出7亿美元（约9亿6500万新元）新基金，投资巴西的高增长公司。

淡马锡和Votorantim星期三（8月10日）宣布策略合作。根据协议，双方承诺投资多达7亿美元或36亿元里拉。

淡马锡在巴西的投资团队和Votorantim成立23S Capital，并由淡马锡的巴西投资团队负责人委拉斯（Matheus Villares）出任首席执行官。

委拉斯说：“我们的投资将专注在巴西和全球长期趋势主题，重点是巴西各个领域的新商业模式和技术。”

23S Capital的成立已经获得巴西反垄断机构的监管批准。

Votorantim在巴西有超过100年的历史，是拉丁美洲最大的投资控股公司之一。它投资的领域包括建筑材料、金融服务、可再生能源、金属和采矿、房地产、基础设施和农业。

淡马锡投资巴西14年

看好拉丁美洲潜力

淡马锡在巴西的投资项目有连锁健身房Smartfit、保健科技公司Memed和医院物资和药品分销商Mafra等，另外还有和当地资产经理人的合作。

在淡马锡的投资组合中，巴西和拉丁美洲被归于美洲市场。按基础资产计算，截至今年3月31日，美洲占集团4030亿元总投资组合的21％。

淡马锡发言人回应《联合早报》询问时说：“我们在巴西市场已有14年，经历了不同的政治和市场周期，并持续看好这个市场的潜力。我们会继续投资巴西和拉丁美洲，不会转移焦点。”

根据经济合作及发展组织（OECD）的数据，巴西经济去年增长5％，今年预料放慢到0.6％，明年恢复到1.2％。按世界银行排名，巴西国内生产总值在全球排12位，是美洲第三大经济体。

Votorantim首席执行官施密特（João Schmidt）表示很高兴与淡马锡建立策略伙伴关系，认为淡马锡是一个对巴西的潜力有着积极愿景的全球投资者。

施密特说：“通过这个新平台，我们将与企业家和高增长公司合作，长期支持他们成为各个领域的冠军。”

淡马锡执行董事兼首席执行长狄澜（Dilhan Pillay）指出，和Votorantim的策略合作，意味淡马锡的投资策略和在巴西的投资迈入新阶段。

狄澜说，淡马锡和Votorantim都持有长期投资的理念，一同成立新基金“代表了一个全新和令人振奋的方式，在这个地理上重要的市场探索投资机会”。

狄澜认为，新的投资平台结合了双方的优势，为巴西企业提供增长资本。