标普报告：在多国持电子钱包和数码银行执照 冬海与Grab可借助用户推动贷款业务

标普全球市场财智分析师纳礼亚鲁里在报告中说：“东南亚大型科技集团似乎对取代传统金融机构的地位感兴趣。它们争取银行执照和收购现行运营商的股权，通过这两个策略来掌控金融服务的制造和分销。”

东南亚科技巨头对进军数码银行领域雄心勃勃，本区域两个最大型数码平台的母公司冬海集团（Sea）和Grab控股可借助庞大的用户基础，积累存款和推动贷款业务。

根据标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）星期三（8月10日）发表的报告，冬海和Grab在金融服务领域占据最大的地域版图。冬海在本区域运营电子商务和游戏业务，Grab运营汽车电召和送餐服务。

报告指出，冬海和Grab在至少六个国家持有电子钱包执照，并在新加坡和马来西亚持有数码银行执照。此外，冬海在菲律宾也持有数码银行执照，并在印度尼西亚收购一家银行。Grab则在一家印尼银行持有股权。

研究分析师纳礼亚鲁里（Sampath Sharma Nariyanuri）在报告中说：“东南亚大型科技集团似乎对取代传统金融机构的地位感兴趣。它们争取银行执照和收购现行运营商的股权，通过这两个策略来掌控金融服务的制造和分销。”

他认为，金融科技公司在电子支付领域的机遇并不显著。以本区域四个国家——印度尼西亚、泰国、马来西亚和新加坡的情况来看，这个领域的总收入，预计只会从去年的5亿4400万美元（约7亿5000万新元），增至2025年的9亿零500万美元。此外，要在东南亚靠交易量来取得正收益率不容易。

报告针对这些大型科技公司的财务状况进行分析，研究结果显示，贷款产品有助于推动收入效率。例如，冬海今年第一季来自金融科技的收入同比激增460％，总付款额（total payment volume）则同比上升150％。

冬海Grab与GoTo三科企

去年处理总付款额440亿美元

除了冬海和Grab，印度尼西亚的GoTo是另一个值得关注的科技企业。这三家公司的金融科技业务，去年处理的总付款额加起来多达440亿美元，比2020年的250亿美元来得高。其中，贷款和其他金融服务日益推动总付款额增长。

报告指出，这三家公司争取把网上用户套牢在它们的生态系统中，几乎渗透个人消费的各个层面，为它们的数码银行业务带来发展机遇。