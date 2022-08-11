调查： 42％本地中小企对经济前景乐观

一项最新调查发现，亚细安国家重开边境和恢复免隔离旅游，区域商家的乐观情绪稳健增长，42％的新加坡中小企业对经济前景持乐观态度。

大华银行（UOB）、国际管理咨询公司埃森哲（Accenture）和商业数据公司邓白氏（Dun & Bradstreet）针对1500家亚细安中小企业的调查显示，尽管近期地缘政治和宏观经济带来挑战，55％的企业对业务复苏前景持乐观态度。印度尼西亚的中小企业最乐观，75％对经济前景有信心。

调查显示，45％的亚细安企业仍然对商业模式的转型必要表达顾虑，尤其在数码化和可持续发展这两方面。中小企业当前的顾虑还包括维持稳健的营运现金流（44％）、受行动限制和安全管理措施影响的客户互动和服务中断（44％）、劳动力成本（28％），以及租金和水电费（26％）。

为提升客户互动，中小企业专注于创新科技（59％）、提供便利（58％）和容易使用的渠道（56％）。

大华银行集团业务银行服务部主管罗伟贤在文告中说：“从这个第三次调查中，我们发现中小企业有意投资取得增长，特别是在改善行销、客户互动、网络管理和营运方面的技术。”

两年一次的亚细安中小企业转型调查于今年第一季完成，新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南各有300家中小企业参与调查。这项线上调查包含每年收入介于30万美元至2000万美元之间的企业的高级执行人员的观点。

65％企业认为

可持续发展重要并值得关注

调查也发现，65％的中小企业认为可持续发展重要且值得关注。虽然企业已更加关注可持续发展，35％的企业仍处于试验阶段，对业务进行的改变有限。57％的中小企业专注于发展新商业模式、产品和服务，有52％的企业专注于提高能源、水和资源的效率。

埃森哲董事经理兼东南亚金融服务主管黄鸿伟认为，将可持续发展融入整个组织有助提升盈利，而且是可为企业抓住新机遇和取得竞争优势的长期技能。

74％企业有意扩张亚细安市场

此外，74％的企业有意扩张亚细安市场。泰国、印尼和菲律宾是下来三年的首选进军国家。

报告也指出，中小企业在复苏的阶段，金融机构的支持至关重要。44％的中小企业表示现金流是主要的顾虑，约54％的企业说目前的现金流可维持运营不到六个月。约80％的中小企业渴望从金融机构获取更多支持，以应付冠病疫情的长期影响。

邓白氏新加坡总裁谢慧卿在文告中说，亚细安仍然是个重要的增长引擎，有强大的区域内贸易、不断增长的消费者财富以及数码化进展。虽然下来的前景谨慎乐观，持续的地缘政治不确定性、通胀和美国加息可能对亚细安五大经济体构成下行风险。