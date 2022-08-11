保诚保险新加坡上半年盈利 同比增加9％至4.68亿元

保诚保险新加坡（Prudential Singapore）上半年经调整后的营业盈利同比增加9％至3亿4000万美元（约4亿6830万新元）。

预计10月4日每股派发

5.74美分中期股息

保诚集团（Prudential plc）星期三（8月10日）发布业绩，并宣布派发每股5.74美分中期股息，新加坡的派息日预计是10月4日。

与去年同期相比，保诚保险新加坡上半年的年度保费等值销售额（APE sales）增加5％至3亿9000万美元，这主要是因为银行保险（bancassurance）渠道的销售增长了22％。

今年第一季度，我国仍实施冠病限制措施，直到3月底才放宽。尽管销售在第二季度有所改善，但上半年的经纪销售仍减少了11％。

在此期间，单期保费（single premium）业务的组合占比从30％增加到44％，这反映了通过银行保险渠道对高净值客户的销售增长，其中大部分是储蓄和遗产规划产品。市场对此类产品的需求有所增加，集团这项业务的增长与整体行业的趋势一致。

另外，投资联结保单（Investment-Linked Products，简称ILP）销售增加，带动新业务的盈利增长了16％至2亿4400万美元。

保诚集团战略事业群总裁兼保诚保险新加坡执行总裁陈天恩说：“我们在新加坡的业务很成功，新业务盈利在半年内上升了16％，这在一定程度上得益于利率上升。我们的利润率增加到63％，因为我们成功地设计和推出了单期保费的储蓄产品，这些产品的股东回报很有吸引力。”

“新加坡继续发展成为东南亚的高净值中心，我有信心我们可以继续增长。”