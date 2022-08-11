亚太股市随美股下滑 海指逆势上升15.35点

亚太股市星期三（8月10日）延续美国隔夜股市的跌势，全面下滑。本地股市则逆势上扬。

新加坡海峡时报指数在国庆假日后第一个交易日起15.35点或0.47％，收市报3286.33点。

投资者普遍认为美国联邦储备局下来会再宣布加息75个基点，在美国公布最新通货膨胀数据前选择审慎观望。路透社调查的经济学家预计，消费者价格指数（CPI）将显示总体通胀率为8.7％，远高于联储局2％的目标。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员张靖彦告诉《联合早报》，股市星期三的表现由银行股带动，例如星展集团（DBS）涨1.43％。房地产投资信托则落后大市，高利率环境基本上对它们的债务成本和盈利能力构成压力。

张靖彦说：“本地第二季经济增长数据会在星期四公布，市场一般预期经济环比增长0.3％，比7月份公布的零增长的预估高，或许会为市场带来正面的情绪。”

分析：

银行股带动股市上扬

泰源公司技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时表示，除了银行股带动股市上扬，业务稳定的股票如胜科工业、新科工程和吉宝企业也起到助力。

她说：“目前海指是继今年1月和3月尝试突破阻力线后，做第三次的突破尝试，如果成功突破，下一个阻力点会在3400点左右的水平。”

本地股市星期三全天有13亿8000万股转手，上升股246只，下跌股244只，总交易额达13亿6000万元。

亚洲股市方面，日本股市下跌0.65％、上海和深圳股市分别滑落0.54％和0.35％、香港股市今天遭遇一周来最大跌幅，跌1.96％。台湾和韩国分别损失0.74％和0.90％。澳大利亚股市收市跌0.55％。

个股消息，上个月于新交所第二上市的菲律宾皇胜酿酒厂（Emperador Inc.）今年上半年营收同比增长11％，达到280亿5000万菲律宾比索（6亿9411万新元）。白兰地销售增长9.5％，威士忌销售则增长13％。净收入达到53亿比索，年比上涨3％，皇胜酿酒厂闭市价是0.47元，下跌1.05％。

逢来发集团（Hong Lai Huat）今年上半年营收大幅减少92％至101万元。上半年净亏扩大76％，达340万元。逢来发股价闭市报0.073元，起2.82％。

速美建筑集团（Soilbuild Construction Group）今年首六个月的营收达到1亿4222万元，增长9.9％，但是大额的行政与其他开销，导致集团上半年净亏372万元，去年同期则是获利19万2000元。同时，集团的流动负债超过流动资产6362万元。速美建筑的股价闭市报0.06元，无交易。

学前教育公司迈杰思（MindChamps）上半年营收增长2.3％，达3180万元，净利为149万元。公司的股价收市跌7.04％，报0.185元。

大道工业（Broadway Industrial Group）2022财年上半年的收入达到2亿2838万元，比去年同期增加8.1％。净利达746万元，跌4.7％。公司股价收市报0.161元，跌0.62％。

停牌中的新丝路集团（New Silkroutes Group）星期三宣布即日起委任翰·宾克（Han Binke）为总裁。9月30日完成的债务转换为股权的交易后，加拿大公司Ontario将成为新丝路的控股股东，并注入130万新元现金作为营运资金贷款。