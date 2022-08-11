扬子江船业

（Yangzijiang Shipbuilding）

建议 ：买入

目标价：1.40元

闭市价：0.95元（+1.6％）

集团亮出强劲的盈利，2022年上半年的净利，年比增长32％，订单积压有力支持盈利增长，造船业利润率可能从目前的13％，攀升到超过20％的新高。

干散货、油轮和液化天然气运输船的航运市场将从今年下半年开始反弹。航运市场恢复完好。第三季度航运市场进入旺季，需求和运价有望依序获得改善。展望2023年，集装箱货运价可能放缓，但是，由于供应仍然紧张，干散货船、油轮和液化天然气运输船的前景依然强劲。这将继续推动造船厂的新建需求。

扬子江船厂到2024年都已经满额，订单额超过80亿美元。在收入增长和利润率扩张的推动下，预计这将推动集团未来3年的盈利复合年增长率达到15％，因为80％的订单由价值和利润率更高的集装箱船订单组成。

（星展集团研究）

联实全球商业

房地产投资信托

（Lendlease Global Commercial REIT）

建议 ：增持

目标价：1.02元

闭市价：0.815元（-0.61％）

联实全球商业房地产投资信托的租户销售表现胜过市场，2022财年下半年的每单位派息（DPU）2.45美分以及全年每单位可派息达4.85美分，符合我们的预测。

2022财年的收入增加主要是因为收购Jem综合房地产项目，以及313@Somerset的运营表现更好。收入和净房地产收入（NPI）的年比增长分别为29.3％和32.7％。2022财年的净房地产收入利润率由前一年的72.4％上升到74.3％，预计将保持在这个正常水平。

未来，我们预计Jem和313@Somerset这两个地点优越的商场的需求将持续，保持高的承租率。由于市场租金上涨和市场前景改善，上限利率保持稳定，投资组合估值同比增长2.5％。

我们预计正面的信托租金调升率（rental reversion）以及313@somerset未开放租赁面积的投入，信托收入将取得进一步增长。

（银河-联昌）