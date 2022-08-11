《福布斯》10亿美元以下最佳企业排行榜 本地七上市中小企登榜

《福布斯》亚洲星期三公布排行榜，表扬年销售额超过1000万美元、低于10亿美元的200家表现最好的中小企业。排行榜包括来自亚洲各地的公司，涵盖半导体、软件与服务、制药、医疗保健，以及制造业等行业。

《福布斯》2022年“10亿美元以下最佳企业排行榜”出炉，新加坡有七家上市中小企业上榜，比去年多了一家。

上榜的三家市值最大的本地挂牌中小企业有欧佳时（The Hour Glass，市值12亿3000万美元，约17亿新元）、UMS控股（UMS Holdings，5亿7500万美元）和微机械（Micro-Mechanics，3亿零600万美元）。

其他上榜的本地上市中小企业，还有杰纬特科技（Grand Venture Technology）、挪迪克集团（Nordic Group）、高大（Koda），以及在在香港上市的永续农业发展（Eggriculture Foods）。

永续农业发展是唯一继去年上榜后今年再次榜上有名的本地企业。

《福布斯》亚洲于星期三（8月10日）公布该排行榜，表扬年销售额超过1000万美元、低于10亿美元的200家表现最好的中小企业。

排行榜包括来自亚洲各地的公司，涵盖半导体、软件与服务、制药、医疗保健，以及制造业等行业。

今年榜单凸显

可支配消费趋势转变

《福布斯》亚洲指出，亚太地区各地冠病疫情限制有所放宽，人们开始适应新常态，今年的榜单凸显出可支配消费趋势的转变。

“疫情过后生活恢复正常使服装制造商、购物中心运营商、餐厅、消费电子和娱乐公司等受益。”

在上榜的本地上市中小企业当中，欧佳时、UMS控股和微机械的营收和净利都居前。其中，欧佳时取得7亿6600万美元的营收和1亿1500万美元的净利。

创立于1979年的钟表商欧佳时，在新加坡、澳大利亚、香港、日本、马来西亚、泰国，以及越南的精品店分销手表、珠宝和奢侈品。

UMS控股制造高端精密半导体元件，并提供机电组件及最终测试服务。至于微机械则为半导体、医疗和航空航天领域设计、制造和销售高精度工具和组件。

市值排在它们后面的杰纬特科技，营收也不俗，为8700万美元，高于微机械的5500万美元，但跟微机械一样取得1300万元的净利。杰纬特科技是精密加工制造与供应商。

另一方面，值得一提的是，台湾的无晶圆厂集成电路设计公司信骅科技（Aspeed Technology）已是连续九年上榜。