提前管理风险 为业务增长做好准备

企业新知

作为亚细安经济的支柱，中小企业昂首向前，寻求在冠病疫情后实现业务增长和扩展。

然而，世界依然存在多种风险隐忧。

在更广泛的商业环境中，过去两年冠病疫情的长期影响及地缘政治的紧张局势，例如目前的俄乌战争，仍是区域企业发展的潜在绊脚石。

在新加坡，工作事故和意外事件往往会影响企业运营，给业者在应对复杂商业决策以外增添压力。公众意外损伤、资金损失、盗窃，以及自然灾害造成的损害，都是常见的风险。

网络犯罪也是近年来中小企业日益担忧的问题。对小型业者来说，数码渠道已经是他们与客户接触交流和拓展业务的一个重要方式。而层出不穷的网络犯罪令他们感到无比担忧。根据早前发布的《2022年大华银行中小企业展望调研》，每四家中小企业中，就有三家走向数码化。每10家中小企业中，就有约六家因数码转型而取得至少20%的利润增长。

因此，中小企业如果碰上网络罪犯，将对这些小型业者造成不可挽回的损失。这些罪犯常通过网络钓鱼、泄露的商业电邮，以及勒索软件等网络攻击，进而要求业者以高额赎金解锁公司系统或释放重要数据。

根据国际刑警组织发布的《亚细安网络威胁评估报告》，报案的勒索软件攻击估计只占了2.5%。这意味着沉默的受害者人数远远超过我们所知道的。

为了应对这些风险，越来越多中小企业捆绑式保单中也加入了网络保险这一个项目。虽然这些保险不涵盖支付赎金，但可抵消企业恢复受损的电脑系统和客户数据的部分费用，协助它们迅速恢复运营。

除了网络保险，这些捆绑式保险覆盖了八种至10种其他风险，包括遇水损害盗窃和财产损失等等。这种捆绑式保险并不昂贵，一年的保费甚至可低至200元。特定行业的中小企业也可在几乎无需承保的情况下投保。

设商务保险微型网站

简化企业投保程序

保险能在企业有需要的时候提供保障。就拿食品制造公司可可椰（Cocos Food）来说，它在2019年8月，发生叉车桅杆脱钩掉落事件，造成装卸区损坏，损失了约1400元。但所幸该企业投保了大华保险的轻工业商务配套，保单涵盖了所有的财产及其他损失。

以前，企业若要投保得打电话给保险经纪，几天后才能收到报价。如今投保的过程轻而易举。例如，通过大华银行商务保险微型网站，只需点击两下，就可获得报价。大华银行是第一家在东南亚地区以数码方式为中小企业提供一般保险解决方案的银行。

这种自助数码平台可为企业带来多方面的好处，企业可以在弹指间随时获取信息，并在网站上得到明确指示引导他们选择合适该企业的保险配套。这些数码平台也清楚标明不同行业的定价，数码保单也容易存取。

Flowers by Terra花店创始人钱晓慧为保障花店受到不可预见的风险，上网搜索商业保险。

她担心火灾等事故会影响业务，让她难以恢复营业。她浏览了大华银行商务保险微型网站后决定投保，立刻就收到了电子保单，非常便捷。

那些喜欢面对面咨询的客户，仍可向银行或保险公司寻求协助。例如，Johnson Duck Kitchen烧鸭店联系大华银行，要求银行根据其业务需求制定保险计划。如今，烧鸭店旗下的六家分店都投保了商业保险，做好风险管理，以满足其业务增长需求。

尽管中小企业无法调控宏观经济形势，但企业仍应寻求基本保障，给企业自身带来额外优势。无论是线上或线下投保，选择保额适中的保险，可在工作场所发生事故时提供保障，让小型业者安心无忧。

作者是大华银行集团业务银行服务部主管