房价连续24个月上扬 7月份非有地私宅转售量减价涨

预估数据显示，与去年同期相比，私宅整体转售价上升9.8％。高档私宅、中档私宅和大众化私宅的转售价分别上涨6.4%、9.4%和10.9%。大众化私宅公寓转售价环比涨幅最大，达1.5％。

本地非有地私宅转售价格连续24个月上涨，7月环比上扬1.2％，不过转售量环比下滑6.7％。有分析师认为，转售量下滑是因为买卖双方对价格的预期出现落差，或许是需求滑落的初期信号。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期三（8月10日）发布的预估数据显示，代表大众化私宅的中央区以外（OCR）公寓转售价环比涨幅最大，达1.5％，代表高档私宅的核心中央区（CCR）和代表中档私宅的其他中央区（RCR）也分别上涨0.9％和0.8％。

与去年同期相比，整体转售价上升9.8％。高档私宅、中档私宅和大众化私宅的转售价分别上涨6.4%、9.4%和10.9%。

大众化私宅占六成

整体成交量同比减三成

成交量方面，上个月共有1248个私宅单位转售，比6月份的1338个少6.7％，同比则大减30.7％。当中，大众化私宅最受欢迎，占整体转售量59.1％，高档私宅和中档私宅各占16.3％和24.6％。

对于转售量的下滑，橙易产业研究与咨询部总监孙燕清认为这是买卖双方的价格预期不匹配。她说，对买家而言，整体房价已连续24个月上涨，再加上全球经济和利率上升的不确定性增加，部分买家可能不愿意支付卖家的要价；对卖方来说，考虑到组屋提升者的强劲需求以及郊区房屋的供应滞后，他们没有降价的压力，继续看涨房价。

孙燕清指出，7月份转售私宅的整体资本收益中位值为29万1144元，比6月增加了1万零489元。这反映了自去年房价上涨以来，不少卖家都获得了可观的收益，郊区转售私宅的资本收益中位数增长在过去一年时间尤其明显，这主要是由于郊区供应不足以及组屋提升者的需求量较高。

对于转售私宅价格接下来的走势，分析师看法不一。

One Global集团研究部高级分析师莫汉（Mohan Sandrasegeran）与博纳产业研究与内容主管黄秀莹都认为，在新私宅价格坚挺以及利率上升的背景下，预算较紧的潜在买家将继续在转售市场寻找机会，这种需求会继续支撑今年的转售价格。不过，黄秀莹认为“价格上升将会是渐进式的，买家会继续关注抵押贷款利率。”

合登亚洲（Huttons Asia）首席执行官叶润明（Mark Yip）说：“高利率环境或会继续存在，影响未来几个月的购房决定。来自于组屋提升者和整体搬迁业主的需求会支撑今年接下来的转售市场。”

学者：转售量下滑

预示需求减弱市价料走软

新加坡国立大学房地产与城市研究院院长程天富接受《联合早报》访问则表达不同观点。他说：“7月份转售量下滑是需求减弱的早期信号，美国联邦储备局接下来的加息或给物价上涨势头带来阻力，无论是新私宅或转售私宅买家都会面临融资限制，因此预期新私宅和转售私宅价格在未来几个月会走软。”

程天富提醒潜在买家要考虑到利率可能继续上升，对长期抵押贷款带来的债务风险，可考虑预购组屋或转售组屋。