Grab新加坡总部开幕 每年颁发奖助学金与提供商务咨询服务

本地科技公司Grab在新加坡设立总部，为东南亚市场推出奖助学金计划以及商务咨询服务，协助中小企业扩大线上业务和培养人才。

位于纬壹科技城（one-north）商业园的新总部楼高九层，楼面超过4万2000平方公尺，可容纳近3000名员工，里头有一个研发中心。这是Grab在区域市场的第二个总部，另一个总部在雅加达，作为小商家的区域创新枢纽。

每年拨100万美元为东南亚市场颁发奖助学金

新总部将设立咨询中心GrabMerchant Centre，为中小企业合作伙伴提供一对一的商务咨询服务、运营问题方面的援助和举办工作坊，让小商家学习使用数码工具来增长业务。Grab今年庆祝成立10周年。

公司宣布每年出资100万美元（约137万新元），为东南亚市场颁发超过2000份大学奖学金和教育助学金。

副总理兼财政部长黄循财星期四（8月11日）出席Grab总部的开幕仪式。他在致辞时说，全球经济前景面对重大不确定因素，乌克兰战争和供应链中断导致通胀上升，以及企业和家庭成本增加。此外，地缘政治紧张局势升温，可能影响本区域所有国家。但他强调，这些挑战同时也带来增长、发展和转型的动力。就像新加坡和Grab多年来所做的一样，继续把挑战转化为增长机遇。

他说：“因此，很重要的是我们如何应对周边的挑战。我们须保持团结，携手合作追寻新的机遇，同时互相照应。”

Grab联合创办人兼总裁陈炳耀在开幕活动上指出，东南亚市场机会庞大，数码服务的渗透率偏低，长期前景受看好。不过，公司对通货膨胀上升及给公司业务和伙伴造成的直接影响，仍采取务实态度。消费者预期服务价格更实惠，司机和商家伙伴则预期净利增加。“因此，我们要不断创新才能建立一个可持续和繁荣的市场，让消费者和伙伴的利益达到平衡。”

Grab新加坡董事经理余伟腾接受媒体访问时说：“在冠病大流行期间，有几千名商家首次加入我们的平台。在过去两年半里，他们已经让外卖业务的营运稳定下来，如今准备进一步扩大业务规模。我们希望商家伙伴能通过GrabMerchant Centre了解线上顾客的需求以及业务的增长潜能。”