新加坡交易所 Singapore Exchange

本栏于去年2月19日曾论及这只股票当重返跌势，向下填补介于9.32元与9.28元的缺口。当时股价为9.95元左右。回顾股价自2020年6月23日的7.96元上升以来，股价基本上呈五波走势，同年10月15日股价升试9.32元，且于当天以“主要转向”信号完成第（1）波；过后回扯至11月2日的8.52元，此为第（2）波。2021年4月19日股价上升至10.64元结束了第（3）波，旋回扯至5月14日的10.00元，同时于当天以“主要转向”信号完成了第（4）波。接着一路挺升至同年8月4日的12.13元，遂于该周每周一杆图以“主要转向”信号结束了第（5）波，旋迅速回落。8月23日股价骤跌至10.17元，同时在介于10.53元与10.76元间留下缺口。11月25日股价下试9.22元，随即将上述第一个缺口填补，截至11月30日股价已经下探8.93元。今年4月5日股价上升至10.13元完成了图中的（a）波，过后回扯至5月11日的9.31元，此为（b）波；估计股价正处（c）波升势，当填补上述第二个缺口后，重返跌势。