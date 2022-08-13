虎豹企业 Haw Par

这只股票自2019年5月23日上升至14.86元，旋于其每月及每周一杆图以“转向”信号进入三大波调整，期间A大波又具五波。同年6月11日股价下跌至13.15元完成了第（1）波；接着回扯至同年7月4日的14.39元，此为第（2）波。2020年4月3日股价下试9.16元结束了第（3）波，随即回扯至同年6月9日的11.15元，并于当天以“转向”信号完成了第（4）波。同年8月25日股价下探9.10元结束了第（5）波，同时为A大波画下句号，旋进入B大波回扯。2021年5月28日股价上升至13.80元，遂于当天以“转向”信号完成了B大波，接着进入C大波跌势。2021年10月5日股价下跌至11.26元，同时渐渐形成一个跌势“三角形”。11月8日股价升试12.86元结束了第（II）点，随后下跌至12月21日的11.16元，此为第（III）点。今年元月20日股价升试12.28元完成了第（IV）点，旋缓缓下滑。6月14日股价终于跌穿位于10.89元的“三角形”下限，若以此“三角形”的高计自下限，可测得基本目标为9.24元。