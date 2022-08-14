【金融新时代系列】数码投资工具 助新手掌握先机

理财专家常说，投资者必须保持投资，不该择时进场。不过，眼看全球股市动荡不安，对于投资新手而言，在这个时间点上犹豫要不要进场，也是人之常情。

市面上最近出现一些数码投资工具，可让投资者在市场波动的当儿站稳脚步，只要确定了目标就采取相应策略，步步为营。

《金融新时代》系列探讨在瞬息万变的世界中，个人和企业如何利用数码解决方案与洞察信息，创造一个更可持续的未来。本期聚焦数码投资工具，了解这个新时代投资方式的发展趋势、潜能和机遇。

提到数码投资工具，人们可能认为，这纯粹是由依赖计算机算法的机器人操作，少了真人的智慧和判断。不过，这背后其实有“真材实料”的专家出谋献策，只不过这些投资专家是借助科技，把提供财务咨询的过程数码化。

以大华银行（UOB）的数码财富管理方案SimpleInvest为例，这并不是机器人投资顾问，它不利用自动化和计算程序来管理投资组合，而是由经验丰富的基金经理进行专业管理，根据客户的不同投资目标和风险承受度，为他们制定合适的投资策略。

受访的业界人士和专家观察到，越来越多投资者转向这类数码投资工具，尤其是在冠病疫情期间，当宏观环境出现波动之际。

陈光钰：数码投资工具方便人们进行投资，大大降低获得金融服务的成本。（受访者提供）

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰接受《联合早报》访问时指出，银行在去年6月24日正式向零售投资者推出SimpleInvest，短时间内吸引超过1万名客户通过银行的应用TMRW进行投资。

此外，我国在去年7月至8月间进入高警戒解封第二阶段，并且实施社交距离措施，这因此带动了银行应用平台的使用率，客户对数码工具的接受度大幅度提高，TMRW应用的访客量在那个期间增加了1万3000人。

根据去年底发布的“2021年大华银行亚细安消费者情绪调查”，有38％受访者在投资上投入更多资金，比2020年同期高出八个百分点。其中，千禧世代尤其积极，接近一半（46％）的受访者表示计划投资更多。

为了更了解零售客户对投资理财的接受度，大华银行去年也邀请不同年龄和职业的客户进行焦点小组讨论。参与者反映，大部分零售客户了解通过投资理财抗通货膨胀和增长财富的重要，但多数人还是对投资感到畏惧，不知道该如何进行投资。

陈光钰说：“缺乏投资知识是其中一个令人感到恐惧的原因，但更主要的因素是，他们缺乏投资经验，让情绪引发投资恐惧，影响投资决定。我们的团队通过深入调研，精心筛选一系列由投资专家管理的主动式管理基金，并且用简单易懂的方式归类产品，帮助客户轻易了解投资。”

为了提供客户更多投资选择，大华银行在去年底添加了SimpleInvest投资基金（unit trusts）选项，提供零售客户100多只严选基金。大华将投资归类为核心（core）和长期趋势机会（megatrends），让投资人以简单易解的方式透过TMRW应用建立自己的基金投资组合。

相较于咨询财务顾问的传统投资管道，使用数码投资工具的费用一般上较低，主要是平台在提供咨询服务和程序上大量采纳自动化。这类平台的最低投资额不高，例如，只需100元就可通过大华SimpleInvest进行投资。

万振邦：使用传统投资管道的成本更高，会直接影响回报。（受访者提供）

Endowus首席执行官万振邦受访时指出，采用传统投资管道的人，可能会有一个或好几个顾问，这些顾问的专长可能是针对一些特定产品，或趋向于推介能够赚取更高销售费或佣金的产品。由于需要支付申购费、顾问费和平台费等，投资者或面对显著较高的成本。

他说：“成本更高会直接影响回报，一年来看，这些费用感觉上不多，但要是看整个投资旅程，将累积一大笔数目。”

数码投资工具越来越受投资者欢迎。万振邦透露，自2019年底起，通过公司平台进行投资的客户数目增长39倍，这些客户来自各年龄阶层。

李彦德博士：智能顾问让投资者根据风险倾向和财务目标制定投资组合。（受访者提供）

新加坡国立大学商学院金融系高级讲师李彦德博士认为，智能顾问工具为投资者带来便利和个人化的体验，并取得成本效率，让精通数码科技、想要自主和对费用敏感的客户产生共鸣。

他指出，智能顾问让投资者根据风险倾向和财务目标制定投资组合，尤其吸引刚开始投资，或财务状况较为简单的投资者。至于财务状况比较复杂的人，例如企业家和突然暴富的人士，则可能较适合向财务顾问寻求咨询服务。

魏特曼：一些数码投资工具提供情境分析服务，帮助客户评估不同市场条件下的成果。（受访者提供）

安永亚太财富与资产管理咨询负责人魏特曼（Mark Wightman）提醒，投资者在选择数码投资工具时，可考虑平台是否由独立的金融科技业者，或是知名的金融服务业者经营，如银行、保险业者或资产经理人等。

他指出，一些工具也会提供情境分析，帮助客户评估不同市场条件下的成果。

数码投资工具市场具潜能

市场研究公司Research and Markets的报告指出，全球智能顾问市场价值预计从2020年的2.6万亿美元（约3.6万亿新元），大增至2027年的6.2万亿美元。2020年至2027年间，这个领域的复合年均增长率（CAGR）估计达13.5％。

由此可见，数码投资工具的市场颇具潜能，业者纷纷把握商机。

大华银行定下目标，接下来三年将作出显著投资，推动满足客户所需的数码创新。大华也希望在接下来一年内，SimpleInvest的用户报名可增加一倍，使总管理资产规模（AUM）扩大，成为银行财富管理业务的新增长引擎。

投资新手入门须知

一些人觉得投资很复杂，对使用数码投资工具有所误解，《联合早报》请大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰为投资新手解答疑问。

误区一：有钱人才要投资

数码投资工具方便人们进行投资，大大降低获得金融服务的成本。无需巨额投资，投资门槛仅$100。

误区二：太年轻不适合投资

越早开始投资，就有更多时间通过复利（compounded interest）建立财富，并采取长期投资策略，降低波动和提升表现。例如，标准普尔500指数自1957年创立至2021年间，年率化平均回报约为10.5％。投资人也可考虑通过定期定额投资（Regular Investment Scheme）每个月固定投资于市场，避免掉入情绪化投资陷阱，在最高时买入，最低时卖出。每个月小额固定投资，早点为自己的将来累积第一桶金。

误区三：我要掌握专业知识，以及有时间研究，才开始投资

通过传统管道进行研究和追踪投资表现相对耗时。数码投资工具能简化投资过程，根据客户的财务需要，制定简单的投资方案。大华银行把真人专业知识与科技相结合，为客户提供适合他们的需要和生活方式的财富管理信息。

我们也推出大华SimpleInvest基金投资组合（Fund Portfolios），将投资变得简单易懂，让新手投资者通过TMRW应用轻松投资。客户可从保持资金流动（Play Safe）、平衡投资—收取固定收入（Find Balance），或激进投资—追求增长（Go for Growth）这三种投资方案中，选择符合个人投资目标的方案。

【本系列由大华银行呈献，五之一】