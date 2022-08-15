专为白领设新课程 助你事业攀新高

新加坡管理学院的技能提升新计划，将帮助员工和公司转型，创造更多就业机会。

设计思维、数据分析、企业可持续发展……这些已经不再只是流行语，而是一个个足以改变企业的切实概念，确保企业在瞬息万变的全球环境中，与时并进、保持相关性，不被淘汰。

要成功实施这些概念，公司员工需要具备相应的技能。在这方面，新加坡管理学院（Singapore Institute of Management，简称SIM）成立职业深造学院（SIM Academy）并提供“企业培训”（Enterprise Solutions）。

“企业培训”是新加坡管理学院倡导终身学习理念的社会使命中，不可或缺的一环，也是新加坡管理学院这次品牌重塑中的新措施之一。

新加坡管理学院总裁兼首席执行官谢劲松说：“我们看到冠病疫情在许多方面打乱了我们的生活，干扰了我们工作和学习的方式。”

“职场、教育和学习已经再也不能分开。这次的品牌重塑，强调了新加坡管理学院对于推广终身学习的承诺，并可看到学院调整重心，转而为公司组织提供学习解决方案，协助员工进行技能转型。”

新加坡管理学院总裁兼首席执行官谢劲松说：“我们看到冠病疫情在许多方面打乱了我们的生活，干扰了我们工作和学习的方式。职场、教育和学习已经再也不能分开。”（图/新加坡管理学院提供）

通过品牌重塑，新加坡管理学院重新定义与利益相关者的关系，帮助学员在人生的任何阶段，奋发学习。“我们是一个不断创新的学习机构，能够为未来工作的需求提供解决方案。”谢劲松补充道。

新加坡管理学院的传奇历史

自1964年以来，新加坡管理学院一直致力于栽培专业人士和商业领袖，为建设并巩固我国的经济作出贡献。在2021年，学院通过460个行政和商业课程，协助大约1万1000名专业人员提升技能。

新加坡管理学院凭借着在教育和培训方面的丰富历史和专业知识，掌握了前沿技能。这些技能可以让企业与个人在当前的经济环境中蓬勃发展。

“企业培训”课程能帮助企业整合并制定培训方案，跟专门让雇员提升技能与进修的“职业发展”课程（Professional Development）相辅相成。

考虑到每家公司所面对的挑战不尽相同，“企业培训”课程都会为个别公司量身打造学习内容。例如，中小型企业可能面临与资源和基础设施相关的问题，而大型跨国公司的挑战可能是在为公司各阶层培养人才。

任何公司组织想要发展的能力——无论是“生态系统协作的系统思维”、“领导能力”或是“高绩效和超增长的人力资本”，新加坡管理学院都可以为其定制计划，以强调实践学习和可交付成果为宗旨，重新培训员工。

重视个人发展

新加坡管理学院在日新月异的世界中，不断发展、与时并进，还更新了自1964年成立以来成效显著的“职业发展”计划。

即将推出的一项“职业发展”课程将着重于学习首席学习官（Chief Learning Officer）所需的技能。

新加坡管理学院首席学习官杨万福博士解释，公司需要从“将学习作为信息共享”，跨越到“将学习作为信息处理”，才能够促进价值创造，取得有影响力的成果。（图/新加坡管理学院提供）

随着越来越多的公司认识到提高员工技能和重新培训员工技能的战略重要性，首席学习官的作用也将变得越来越重要，尤其是在定义这类学习计划如何最大限度地为员工与公司创造价值时。

新加坡管理学院首席学习官杨万福博士说：“我们认为，当今和未来的公司都需要从‘将学习作为信息共享’，跨越到‘将学习作为信息处理’，才能够促进价值创造，取得有影响力的成果。”

“我们提倡以整合学习来促进信息处理。整合学习指的是，个人的工作与学习整合、企业内部的跨职能整合，以及行业内跨领域的生态系统整合。”

“首席学习官职责”课程（Job of the Chief Learning Officer）的核心主旨，是创新学习系统。“具体来说，我们认为首席学习官的主要职责应该是颠覆过去，做好现在的工作，以及设计未来的学习。”

“这个课程要求学员重新思考他们的核心目标，以及他们如何看待并理解学习系统，同时为他们配备正确的工具来协调系统变革，并采取针对性的行动，以取得战略成果。”杨博士补充道。

冠病疫情加速了整个行业的数码化转型，创造了对新技能的需求，同时也使得一些工作岗位变得多余。

谢劲松说：“员工不仅必须学习更高层次的技能，而且还必须在各自领域内深入专业化，才能保持相关性。”

“另一方面，雇主也必须重新审视他们对员工的价值定位，以解决人才短缺问题。在人才争夺战中，培养员工的个人职业发展将变得越来越重要。”

5门课程 为未来的工作做好准备

新加坡管理学院的首席学习官杨万福博士推荐学院的五门“职业发展”课程。

数据分析：随着业务和技术工具变得更加数据驱动，专业人士需要对数据分析基础知识有深入的了解。 意义建构：本课程帮助专业人士通过更有效地处理信息、使用数据，来改进他们思考、做出决策和解决问题的方式。 系统思维：在本课程中，专业人士将学习如何处理业务固有的复杂性，无论是项目管理、团队领导，还是跨生态系统的协作。 系统领导力：本课程旨在颠覆过去、勾画更美好的未来，为专业人士提供创新的工具和框架，以协调系统变革。 工作转变的应对：本课程教导专业人士如何摆脱固有做法，重新训练思维方式，为应对困难的工作情况做更好的准备。

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【本文由新加坡管理学院呈献】