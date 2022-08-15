海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（8日）曾论及指数由于其每日一杆图中的“动力”信号当时仍然处于正号界域的0.1792处，因此，填补介于3305.72点与3343.57点的缺口，也就指日可待。当时指数为3282.88点左右。见报当天指数骤然下跌至3255.18点，由于跌势甚急，造成介于3278.35点与3282.88点间留下缺口；10日指数上升至3289.47点，遂将此缺口填补。11日指数急升至3307.29点，旋将上述第一个缺口的一小部分填补，同时又在介于3287.84点与3286.33点间留下一个小缺口。12日指数跳空直试3266.17点，不但将上述第三个缺口填补，同时在介于3289.50点与3301.96点间留下缺口，由于上周五（12日）指数以3269.27点闭市，较前一个周五闭市的3282.88点来得低，遂于其每周一杆图中出现“转向”信号。估计指数短期内当尝试填补介于3227.37点与3211.56点间的缺口，至于能否填补介于3162.96点与3152.30点间的缺口，那就难以逆料，毕竟其每周一杆图中的“动力”信号目前已经在负号界域的0.1756处，能否在未来二至三周内穿上“中性线”，或将是投资者翘首以待。