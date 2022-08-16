诗董橡胶 Sri Trang Agro

本栏于去年3月9日曾论及这只股票于3月1日一度上升至2.45元，期间“动力”信号却下降至1.58877处，一旦跌穿“中性线”，股价当有骤跌。当时股价为2.09元左右。同年4月15日股价下试1.94元完成了五大波中第（一）大波的第（1）波，过后回扯至5月6日的2.14元，并于当天以“转向”信号结束了第（2）波。同年7月13日股价下试1.47元完成了第（3）波，接着以三细波回扯至8月13日的1.70元，过后三度试此价位未果，20日股价又升试1.70元的价位，旋于当天以“主要转向”信号结束了第（4）波。9月21日股价下跌至1.25元，且于当天以“转向”信号完成了第（5）波，同时也为上述的第（一）大波画下句号。同年10月26日股价回升至1.44元，此为第（二）大波，因此，估计股价目前正处第（三）波跌势，截至今年8月8日股价已经下跌至0.755元，由于其“动力”信号已经穿下上述的“中性线”直达负号界域的1.0196处，推动股价填补介于0.75元与0.73元及介于0.56元与0.535元的缺口自不在话下。