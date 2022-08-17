胜科工业 Sembcorp Industry

这只股票至2007年10月3日升试3.46元，并以“主要转向”信号进入三大波跌势，期间股价于2008年10月28日下跌至0.85元完成了A大波；过后回扯至2011年4月28日的2.91元，此为B大波。2020年6月1日股价下探0.685元，且于其每周一杆图以“主要转向”信号结束了C大波，旋进入五波升势，而其第（1）波又可细分为五波。2020年6月9日股价上升至1.12元完成了（i）波，同年8月4日股价回扯至0.83元结束了（ii）波。同年11月30日股价上升至1.89元完成了（iii）波，2021年2月22日股价回扯至1.62元结束了（iv）波。同年6月31日股价上升至2.28元完成了（v）波，同时为第（1）波画下句号；过后下调至同年9月21日的1.78元，此为第（2）波，随后进入具五波的第（3）波升势。今年5月5日股价升试3.04元，此为（III）波；6月7日股价回扯至2.70元结束了（IV）波，估计股价目前正处第（3）波中的（V）波，当升逾3.46元后，才出现调整，并填补介于2.81元与2.78元及介于2.54元与2.51元的缺口。