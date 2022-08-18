立合斯顿 Riverstone Holdings

本栏于去年3月20日曾论及这只股票将回升填补介于1.75元至1.96元间的缺口，过后进入（C）波跌势，因为介于0.96元与0.935元及介于0.84元与0.81元的缺口，尚未被填补。当时股价为1.21元左右。3月23日股价下跌至1.13元完成了一个源自同年元月26日从1.49元下跌以来“斜向交叉”走势中的第（二）点；接着回扯至同年5月20日的1.46元，此为第（三）点，过后以三波继续下滑。7月7日股价下跌至1.11元结束了图中的（A）波，接着回扯至7月21日的1.29元完成了（B）波，遂进入具五波的（C）波下滑。9月21日股价下跌至0.86元，旋将上述第二个缺口填补。由于跌势特急，随即在介于1.04元与1.08元间留下缺口；11月1日股价下探至0.77元，又将上述第三个缺口填补。12月10日股价下跌至0.57元完成了第（四）点，过后回扯至今年3月18日的1.13元，不但填补了上述第四个缺口，同时为第（五）点画下句号。短期回扯，股价当填补介于0.86元与0.965元间的缺口；一旦跌穿0.57元的价位，将有骤跌。