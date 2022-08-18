连续20个月扩张历来最长 我国7月非石油出口 增长7％增速稍放缓

我国非石油国内出口7月份增幅超出市场预期。由于预计全球经济增长放缓，分析师预期非石油国内出口增长下半年会面临下行风险。

我国非石油国内出口（NODX）连续20个月扩张，7月份同比增长7％，创下历来最长的连续扩张纪录，但增速有所放缓。

由于预计全球经济增长放缓，分析师预期非石油国内出口增长下半年会面临下行风险。

新加坡企业发展局星期三（8月17日）发布的数据显示，7月份的增速比前一个月有所放缓。6月份的增幅从之前的9％下修至8.5％。

尽管如此，7月份的增幅仍超出市场预期。彭博社的统计显示，经济师对7月份的预测为增长6.4％。

全球货币政策收紧影响消费者需求

星展集团高级经济师谢光威接受《联合早报》访问时说，非石油国内出口增速放缓并不令人意外，因为全球增长放缓，导致需求也逐渐疲软；来自中国的需求在一定程度上仍受清零政策影响，虽然情况预计有所改善但仍需要时间。此外，由于全球央行收紧货币政策，全球货币条件也相应收紧，影响了消费者需求。通货膨胀也是抑制消费的另一个主要因素。

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼认为，我国7月份非石油国内出口增速放缓，主要是受中国需求下滑拖累。

他们说，出口表现继续受价格上涨推动，而非出口量。实际非石油国内出口（Real NODX）已连续六个月萎缩，在7月份下滑2.2％。

根据贸工部提供的数据，我国今年第一季和第二季的实际非石油国内出口分别下滑2.3％和1.2％。

企发局的数据显示，与去年同期相比，电子出口在7月增长10.3％。其中集成电路、集成电路零件以及光盘驱动器分别上涨18.5％、83.2％和110.2％，对电子出口增长贡献最大。

非电子产品在7月份的出口则同比增长6.1％。特殊机械（12.2％）、制药（9％），以及船只和船舶结构的增长贡献最显著。

经季节性调整后，非石油国内出口在7月环比增长1.4％，低于前一个月的3.2％。

我国对10大市场的出口在7月份维持增长，其中增幅最大的是马来西亚（29.9％）、台湾（24.4％）和欧盟27国（22.9％）。对中国、日本和香港的出口则萎缩，分别下降21.3％、15.3％和3.8％。

通胀和利率上升对电子产品消费造成压力

华侨银行首席经济师林秀心说，全球半导体增长前景明显转为不那么乐观。半导体终端市场开始出现疲软，尤其是受消费者支出影响的市场，这主要因为通胀和利率上升对消费者可支配收入，以及包括个人电脑和智能手机等电子产品消费造成的压力。

她说：“虽然我们目前将今年全年非石油国内出口增长预测维持在6％至8％之间，但由于外部经济恶化，下来几个月存在一些下行风险。”

蔡学敏和李主礼认为，电子出口会因晶片需求疲软和价格下滑而放缓，非电子产品则会受全球放缓拖累。他们说：“我们维持今年非石油国内出口增长介于5％至6％的预测，明年的预测则介于负2％至1％之间。”

新加坡兴业银行高级经济师颜圣充说，非石油国内出口在今年下半年的增长势头料会放缓，预计增长会从上半年的10.1％放缓至4.0％，主要因为中国经济下滑和亚太地区半导体销售疲软。

谢光威则维持在个位数的范围内，介于5％至10％之间，他预计不太可能出现如去年下半年的双位数增长。