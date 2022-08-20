走出疫情阴霾恢复增长 10大品牌价值最高企业八家涨幅双位数

根据国际品牌估值咨询公司Brand Finance发布的2022年新加坡品牌100强报告，星展集团连续10年蝉联榜首，今年的品牌价值增加11％至87亿美元。大华银行的排名上升一位至第二，品牌价值增加23％至49亿美元。紧随在后的华侨银行品牌价值增长5％至48亿美元，排名下滑一位至第三。

新加坡企业走出疫情阴霾后，品牌价值恢复增长。今年10大品牌价值最高的企业当中，有八家取得双位数涨幅，三家银行继续跻进前三甲。

这10家企业的品牌价值共318亿美元（约440亿新元），比去年增加18.5％。相比之下，去年10大企业的品牌价值下跌10.9％至268亿美元。

根据国际品牌估值咨询公司Brand Finance发布的2022年新加坡品牌100强报告，星展集团（DBS）连续10年蝉联榜首，今年的品牌价值增加11％至87亿美元。大华银行（UOB）的排名上升一位至第二，品牌价值增加23％至49亿美元。紧随在后的华侨银行（OCBC）品牌价值增长5％至48亿美元，排名下滑一位至第三。

星展集团进行数码转型，让银行在过去两年半疫情期间继续扩展服务，带动品牌强劲增长。大华银行今年的品牌增长表现相当强劲，这归功于旗下数码银行平台UOB TMRW和奖励计划UOB Rewards+。这两者以顾客和产品为主，将来会继续为品牌认知带来有意义的影响。

Brand Finance亚太区董事经理黑格（Alex Haigh）在报告中指出，新加坡品牌从冠病大流行中复苏，大部分公司的品牌价值都恢复增长。排名第一的星展集团积极投资品牌，以改善环境、社会与治理（ESG）方面的表现。

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授接受《联合早报》访问时说：“新加坡品牌过去几年的表现出色，尤其是银行和金融服务业。品牌价值对企业来说很重要，它反映了利益相关者、尤其是消费者对公司的看法，以及体现出公司的声誉和责任等无形价值。”

他认为，单靠良好的盈利等财务表现不足以提升品牌价值，企业还必须考量如何提振消费者对公司的信心，以及可以为社会做出什么贡献。ESG也是推动品牌价值的重要因素。

报告显示，排在第四至第七的企业，依次是新电信（Singtel）、大东方（Great Eastern）、新加坡航空公司（Singapore Airlines）和新加坡石油公司（SPC），它们的名次保持不变。职总英康（NTUC Income）的排名攀升三位至八位，品牌价值上扬22％至11亿美元。虎牌啤酒（Tiger）和翱兰集团（Olam）的排名则分别下滑至第九和第10位。