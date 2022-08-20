新加坡佳和 SP Corporation

这只股票自从2011年7月15日上升至2.85元完成了三大波的C大波，随即进入五大波跌势。同年8月24日股价下跌至0.70元结束了第（一）大波，接着回扯至2013年元月16日的1.40元，此为第（二）大波，旋进入具五波走势的第（三）大波。2015年5月11日下试0.70元结束了第（1）波，过后回扯至2016年2月4日的1.195元完成了第（2）波。2016年9月16日下跌至0.36元结束了第（3）波，接着回扯至2017年11月10日的0.95元，遂完成了第（4）波，而第（5）波终于在2020年3月23日下探0.35元时顺利结束，同时为第（三）大波画下句号；过后回扯至2021年9月15日的0.765元，并于每周及每月一杆图皆以“主要转向”为第（四）大波中的（a）波画下句号。因此，股价目前正处（b）波下调，一旦结束，当回升填补介于0.70元与0.72元、介于0.75元与0.80元及介于0.85元与0.90元的缺口以完成（c）波，过后重返跌势，毕竟其“动力”信号随时会跌穿“中性线”进入负号界域。