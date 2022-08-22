海峡时报指数 ST Index

本栏于上周一（15日）曾论及指数短期内当尝试填补介于3227.37点与3211.56点间的缺口，至于能否填补介于3162.96点与3152.30点间的缺口，那就难以逆料，毕竟其每周一杆图中的“动力”信号目前已经在负号界域的0.1756处，能否在未来二至三周内穿上“中性线”，或将是投资者翘首以待。当时指数为3269.27点左右。见报当天指数跳空下试3256.12点，由于跌势甚急，造成介于3267.44点与3256.82点间留下缺口。16日指数开始时骤然下跌至3250.84点，过后渐渐回升至3259.92点；17日指数上升至3272.06点，18日指数又以跳空开始，遂直探3257.64点，顿时在3257.64点与3262.76点间出现缺口，幸好指数后来缓缓回升，并且一度升试3288.47点。19日指数骤然下试3240.05点，同时在介于3271.95点与3273.48点间留下缺口；估计短期回扯，指数当填补此缺口，不过，能否也将上述第一及第二个缺口填补，依然是个未知数。何况其每周一杆图中的“动力”信号已于上周五闭市时，上升至负号界域的0.1442处，突破“中性线”或将是众望所归。