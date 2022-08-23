三盅两件 Soup Holdings

这只股票自从2008年11月18日下跌至0.045元后，并于该月每月一杆图以“转向”信号进入三波回扯。2011年7月20日股价上升至0.158元完成了A波，接着下调至2012年10月1日的0.117元，随即于当天以“主要转向”信号结束了B波，过后又于其每周一杆图以“主要转向”信号进入长达一年余的升势。2013年11月12日股价上升至0.29元，且于该月每月一杆图以“转向”信号为C波画下句号，旋进入五波跌势。2016年2月18日股价下试0.158元完成了第（1）波，过后回扯至2016年4月22日的0.22元结束了第（2）波。2020年8月17日股价下跌至0.081元，并于其每周一杆图以“主要转向”信号完成了第（3）波；接着回扯至同年12月30日的0.115元，此为第（4）波。今年7月21日股价终于下探0.065元，且于其每周一杆图以“主要转向”信号为上图中的第（5）波画下句号，遂止跌回升，截至8月15日股价已经上升至0.113元。估计升势将会持续，填补介于0.154元与0.16元及介于0.20元与0.21元的缺口也就顺理成章。