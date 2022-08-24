【今朝转型 迎未来挑战系列】创新创意推动 初创公司勇闯天下

新加坡地小人少，却孕育出好些能让世人受惠惊叹的创新技术和点子：“新加坡也能做这些吗？”

我国政府也竭尽所能，协助这些富潜能的创意走出实验室和起步期，在商业市场发扬光大，甚至从本土迈向国际。其中两家本土科技公司就是在政府整体协作的计划下，从初创公司茁壮成环球企业，在世界各地留下足迹。

公司（一）：创新技术取得国际专利 让实体密码器成历史

颜哲全当年就在太太的产房里努力写编程，让构思中的创新点子落实成方案。（图/新报业媒体）

过去用手机或网上银行服务，就要找出实体密码生成器（OTP Token）取得一次性短信密码（OTP）才能通过验证，保障交易安全。而不同银行有各自的生成器，非常不方便。

当年在国防部主管通信科技部密码学研究所的颜哲全说，很少人会带着一串生成器出门，结果在外头要进行银行转账时，他都要联络在家的太太帮忙，非常麻烦。但使用手机简讯取得一次性密码却不够安全。

“难道没更方便更安全的做法吗？”这个痛点促使他开始想方设法找出解决方案。在第三个孩子出世时，他还在太太的产房里努力写编程，要把构思中的创新点子落实成方案。

颜哲全最终以防篡改技术的加密技术和软件，为虚拟验证设计出更安全的钥匙。使用者能在数码身份资料受保护的情况下，通过验证开锁，安全地利用手机或互联网处理银行事务。

即使手机操作系统被入侵，使用者的重要私人资料也不会泄露。这个软件终于能取代密码生成器等硬件，省去许多麻烦，还省下很多制造生成器的资源。

颜哲全的创新技术过后取得了国际专利。他也在2011年辞去国防部的职务，和两名合作伙伴成立初创公司V-Key，专门提供数码保安方案。

打下金字招牌 上亿人使用

颜哲全与团队一直坚持不断推陈出新，致力于为客户研发更多解决方案。图为（左起）平台工程主管陈永黄 、首席运营官李孟、首席执行官兼联合创始人颜哲全和工程总监卡冉（Karan Sachdeva）。（图/新报业媒体）

如今是V-Key首席执行官兼联合创始人的颜哲全受访时说：“我当初的想法是，只要能为新加坡的500万人口解决密码生成器的麻烦，已经很不错了。我没想到公司会走出区域，为上亿人所使用。”

创办五年后，V-Key就为阿里巴巴集团旗下、蚂蚁金融服务集团的跨境电商平台全球速卖通（AliExpress）交易提供解决方案，也获得创资资本公司的融资。在2016年间，世界刮起手机应用之风，金融机构和银行纷纷设置手机应用，安全性更为重要，V-Key因此获得许多合同。

如今，本地三大银行和许多政府部门、机构，都采用V-Key的虚拟安全载体。

获政府机构大力支持 开发海外市场

协助V-Key这间初创公司找到突破口的，是来自政府机构的认证和支持。

颜哲全透露，当年公司获得资讯通信发展管理局（资讯通信媒体发展局IMDA的前身）的认证（Accreditation@SG Digital），证实产品、结构和账目通过严核并具高水平，让客户对他们更有信心。公司过后也获得美国国家标准技术研究所（NIST）和密码模组认证计划（Cryptographic Module Verification Program）的认证。

“此外，公司从标新局到现在的新加坡企业发展局（简称企发局）一直保持紧密合作，从初期的研发资金、概念验证津贴，到争取政府整体协助项目，当局都给予大力支持，帮我们更快在这个领域打出名堂。”

企发局的企业腾飞计划（Scale-up SG）更加速公司向区域和海外拓展的发展步伐。

V-Key首席运营官李孟表示：“企业腾飞计划在各国有很好的网络，企发局也很了解我们的实力和服务性质，能够协助我们探讨进军海外的潜能，牵引我们和海外网络挂钩。计划也协助我们制定下个阶段的成长方向，和本地企业生态系统的其他公司交流互动，打开更多创新点子和商业机遇。”

坚持不断创新提升

首席运营官李孟表示，公司创新的不只是技术，海外小组也采用具创意的手法，根据客户的需求设计或调整适合他们的方案。（图/新报业媒体）

V-Key本身也不断地创新提升，并顺应客户的多元多样化需求微调服务和解决方案，从2014年获得认证以来，它的营业额激增了480％，当局的助力让他们长出更强壮的翅膀，飞向亚洲多个区域，包括日本和中东。

如今，公司已将业务扩展到为物联网（IoT）、互联网浏览器和服务器提供各种保安方面的解决方案，同时也延申到云端层面的保安方案。例如，他们已获得和建屋局合作的协议，要研发一套能将不同智能家居产品连接在一起的物联网系统，加强数据传输的安全和便利。

颜哲全说，公司在各方面都要继续保持灵活、不断推陈出新，以保持竞争力。“我们希望能研发更多解决方案，让客户有更多选择，更快能解决更多痛点，从中协助他们发展业务。”

创新的不只是技术，李孟表示，不同国家的客户有不同的需求，即使是本区域，采纳数码和科技的步伐有快有慢，加上文化、观念等方面的差别。因此，海外小组必须保持灵活的心态，用具创意的手法，根据客户的需求设计或调整适合他们的方案。

公司也积极在本地栽培年轻人才，通过参与义安理工学院、新加坡科技设计大学和新加坡创新机构（SGInnovate）的实习计划，希望能和新加坡其他领域的企业，共同打造更蓬勃更具弹性的商业生态系统。

公司（二）：孕育自学府的研发 材料穿上神奇保护衣

集团首席商务与策略总监饶毅昇说，纳峰科技这一路走来，都获得南洋理工大学、企发局和经发局等机构的大力支持。（图/新报业媒体）

你的智能手机、智能手表、电脑、打印机，甚至是厕所里的洗脸盆、美容瓶罐和汽车，都有一个共同点：它们的零件、机件、外壳，不管是金属、塑料或陶瓷制，很多都上了一层碳制镀膜。

这层镀膜有如钢铁人的神奇保护衣，保护产品部件在日常使用中不易遭磨损。你不用担心手表链被汗水腐蚀，或手机外壳轻易被刮花，产品寿命因此可以延长两三倍。

这种镀膜科技，就出自本地一家土生土长，而且是从大学研究室孕育出来的公司——纳峰科技（Nanofilm Technologies）。

花六年研发 不断创新

从研发、设计与制造，纳峰科技的基石就是创新，拥有超过80个国际发明专利与商标。（图/新报业媒体）

纳峰科技的创办人史旭，原本是南洋理工大学副教授，专长就是镀膜技术。他发表过逾百篇研究论文，和团队花了六年的时间，成功设计与研发出过滤阴极真空电弧（FCVA）技术，也就是能够供应真空镀膜的技术。

1999年，他在大学的支持下创立了纳峰科技，进一步将技术商业化。23年后的今天，在不断研发创新下，纳峰科技的镀膜除了有实用功能，还能做到美化。比如让电脑外壳有不同表层触感，或发出金属光泽。

拥有逾80个国际发明专利与商标

集团首席科技总监赖柏威表示，从研发、设计与制造，纳峰科技的基石就是创新。（图/纳峰科技提供）

如今，纳峰科技除了四个镀膜产品专利商标，还拥有超过80个受国际认可的发明专利和商标。它也不断开拓新领域，业务部门因此扩大到四个：先进材料、纳米加工（nanofabrication）、工业器材，以及最新的氢能源（hydrogen energy）。

集团首席科技总监赖柏威（Lars Lieberwirth，46岁）受访时说，从研发、设计与制造，纳峰科技的基石就是创新，它也是少数具备科技技术和工程实力，能够将技术商业化的公司。

“我们除了提供精深科技，也能制造自家的机器和机件，生产过程能在卓越水平上重复不断，帮助客户达到成本效益。”赖柏威说。

如今，纳峰科技在新加坡、日本、中国、越南都设有厂房、研发与发展和销售部，去年的营业额达到2亿4700万元。

在冠病疫情中，它不但没有受到影响，还在2020年成功地在本地挂牌上市。去年，它也与淡马锡子公司设立合资企业Sydrogen Energy，要将真空镀膜技术应用到燃料电池和电解系统的主要部件。

政府助力 得以扩展业务

集团首席商务与策略总监饶毅昇（46岁）受访时说，纳峰科技这一路走来，都获得南洋理工大学、企发局和经济发展局（简称经发局）等机构的大力支持。

他透露，公司初成立两年的时候，获得经发局协助本地企业的创新津贴，有了扩展器材和设备的资金，得以将技术商业化，也因而成功获得日本巨头日立（Hitachi）的青睐，成为它的首个客户。

“企发局的各种计划也协助我们将业务扩展到海外，如今我们的客户包括像佳能（Canon）、尼康（Nikon）、理光（Ricoh）、华为等大企业。有的从我们一开始，就一直采纳我们的技术、器材和服务。”

注重创新的纳峰科技，技术不断顺应各种需求而演进与提升，不少世界级的商家这么多年来一直是它的忠实客户。饶毅昇说：“我们的镀膜技术先是为硬盘驱动器和半导体制造工业服务，过后逐渐扩大到不同领域的器材，例如电脑、通讯、消费者电子用品、生物医药与感应器。”

政府对于纳峰科技这种高潜能增长企业的支持向来不遗余力。企发局和经发局正与纳峰科技商讨，支持它在新加坡设立研发与工程部的计划，协助它发展燃料电池、驱动车、化学生物、光学镜头和感光机件等方面的研发。

产业转型蓝图 助企业把握机遇

政府成立的未来经济理事会（Future Economy Council）要协助本地企业在后冠病时代把握增长机遇，更好地应对环球经济结构性转变。

理事会逐步更新并推出产业转型蓝图2025（简称ITM2025），让本地23个领域的企业和员工们更了解新挑战和新需求，通过劳资政合作伙伴更新战略，协助企业通过数码化、技能提升和重新设计工作等方面，把握新机遇。

【“今朝转型 迎未来挑战”系列由贸工部呈献，六之一】