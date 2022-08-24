因全球股债市下滑而表现不佳 公积金投资计划基金次季回报率负8％

晨星研究公司发布的第二季报告说，公积金投资计划下的基金平均回报率为负8％，相较于第一季的负6.01％，表现明显逊色。这些基金包括单位信托和投资联结保单。长期来看，CPFIS基金三年期平均累计回报率为8.48％。

由于全球股市和债券市场下滑，公积金投资计划（CPF Investment Scheme，简称CPFIS）下的基金表现不佳。在今年第二季的平均回报率为负8％，一年期平均回报率为负14.23％，三年期平均年化回报率为8.48％。

晨星研究公司（Morningstar Research）星期二（8月23日）发布的第二季报告说，公积金投资计划下的基金平均回报率为负8％，相较于第一季的负6.01％，表现明显逊色。这些基金包括单位信托（unit trust）和投资联结保单（Investment-Linked Products）。

下行趋势与全球市场一致。美股占60％资产的MSCI全球指数（MSCI World Index）受到影响最大，回报率为负13.81％，富时世界国债指数（FTSE WGBI）的回报率为负6.32％；MSCI亚洲区除日本指数回报率为负6.43％。

长期来看，CPFIS基金三年期平均累计回报率为8.48％。

晨星是受新加坡投资管理协会（IMAS）和新加坡寿险协会（LIAS）委托，追踪公积金投资计划下基金的表现。

若以上半年来看，公积金投资计划下的平均回报率为负13.61％。MSCI全球指数、富时世界国债指数和MSCI亚洲区除日本指数的回报率，分别为负17.94％、负12.04％和负13.57％。

可用公积金储蓄投资的新元债券、亚洲债券和其他债券的回报率全面下滑，分别为负2.78％、负2.23％和负7.42％。

在投资联结保单方面，中国证券在各类证券当中表现最佳，回报率为4.01％，大中华证券基金回报率为0.24％。

晨星资深基金研究分析员葛帕特里克说：“通货膨胀率上涨，全球收紧货币政策，所有资产投资自今年开始便表现不佳。今年上半年流入新加坡基金市场的净资金为15亿元，两年来首次出现逆流，第二季净流出的资金达6230万元。”

证券基金上半年的净流入资金在各类资产当中最高，达到16亿1070万元；固定收入的资金流出最高，达12亿8250万元。

他指出，市场持续波动，投资者必须制定良好的投资计划，在长期目标和风险承担能力之间取得平衡。