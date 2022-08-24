恒生指数 Hang Seng Index

本栏于今年3月26日曾论及指数一旦填补介于23376.37点与23660.28点的缺口，当重返跌势，并向下填补介于20786.69点与20087.50点及介于18584.04点与18415.08点的缺口。当时指数为21945.95点左右。4月4日指数上升至22523.64点，且渐渐形成一个升势“三角形”的第（I）点，接着缓缓回落。4月25日指数下试19858.36点，随即将上述第二个缺口填补，过后回升至5月3日的21291.80点；无奈力不从心，旋回落至5月6日的19973.47点。由于跌势甚骤，造成介于20320.28点与20776.97点间出现缺口。5月10日指数更跳空直试19178.89点，又在介于19758.63点与20001.96点间留下缺口，同时完成了图中的第（II）点，接着以五细波渐渐回升。5月20日指数上升至20794.13点，遂将上述第四及第五个缺口填补。6月28日指数上升至22449.31点结束了第（III）点，8月10日指数下试19469.11点完成了图中的第（IV）点。估计指数短期内将向上填补介于21470.77点与21725.78点间的缺口，最终当填补上述第一个缺口，过后重返跌势；毕竟上述第三个缺口如今尚未填补。