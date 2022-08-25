吉宝财团收购八百控股80%股权 收购总额3亿零40万元

吉宝亚洲基础设施基金和吉宝基础设施联合收购本地环境服务公司八百控股80％的多数股权，收购总额为3亿零40万元。

根据吉宝企业星期三（8月24日）发布的文告，吉宝亚洲基础设施基金（Keppel Asia Infrastructure Fund）和吉宝基础设施（Keppel Infrastructure）将分别持有八百控股（800 Super Holdings Limited）48％和32％的股权。

八百控股的联合创办人兼总裁李清财将持有其余20％的股权。他将在收购完成后继续担任公司总裁。

目前，李清财间接持有的八百控股20％股权将由吉宝财团收购。过后，他将把售股所得再投资到八百控股，重新间接持有20％股权。

八百控股100％股权的总收购价为3亿8000万元，吉宝财团将出资3亿零40万元。

八百控股在1986年成立，业务涵盖废料管理、废料处理、综合公共清洁和其他环境服务四大范围。公司也是我国三个持牌公共垃圾收集商之一，提供城市垃圾收集服务，同时还为商业和工业客户提供废料清除和回收服务。

吉宝文告表示，这项收购符合吉宝企业的2030年愿景，将可持续发展作为公司战略的核心，也是吉宝亚洲基础设施基金第一次投资于新加坡的环境服务领域。

这项收购预计不会对母公司吉宝企业本财年的每股净有形资产或每股盈利有任何重大影响。