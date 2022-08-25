星金融发展 Sing Investments and Finance

本栏于2021年4月16日曾论及这只股票于去年7月1日股价回升至1.43元，此为图中a波，过后下调至同年10月27日的1.14元完成了b波。因此，估计股价目前正处c波升势，当尝试填补介于1.51元与1.56元的缺口，以完成第（4）波后，重返跌势。当时股价为1.42元左右，而此c波又可细分为三波。4月27日股价上升至1.48元完成了（a）细波，过后于次日再试此价位未果，遂于29日下跌至1.43元，同时在介于1.44元与1.48元间留下缺口。5月14日股价骤然下跌至1.39元结束了图中的（b）细波，同时又在介于1.40元与1.43元间留下缺口。5月28日股价上升至1.44元，遂将上述第三个缺口填补。7月29日股价上升至1.50元，又将上述第二个缺口填补。今年4月8日股价上升至1.62元，11日股价再试此价位未果，随即以“转向”信号完成了（c）细波，同时为c波画下句号，旋出现调整。截至5月10日股价已经下试1.41元，短期回扯股价当填补介于1.55元与1.58元的缺口；过后向下填补介于1.35元与1.32元的缺口。