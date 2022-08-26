新电信拟22.5亿元售Airtel3.3%股权 料取得约6亿元净收益

这3.3%股权脱售给印度巴帝电信。这是新电信15年来的最大笔交易。集团财务总监蓝道义说，通过这项交易，新电信将筹得超过20亿元，可充分满足集团在未来几年对5G和增长计划的需求，并使集团处于有利位置，以可持续的方式增长股息。

新电信（Singtel）计划以22亿5000万元，脱售在联号公司Airtel的3.3%股权给印度巴帝电信（Bharti Telecom），为新电信15年来的最大笔交易，预料实现约6亿元的净收益。

新电信星期四（8月25日）开市前宣布这项消息。

这是集团最近一系列重新平衡和优化联号公司组合的又一资本管理举措，之前的举措包括增加在Intouch Holdings的股权、脱售在Airtel非洲（Airtel Africa）的部分股权等。

公司在完成交易后仍持Airtel29.7%股权

印度巴帝电信是新电信和Bharti Enterprises的合资公司。

新电信集团财务总监蓝道义在线上记者会上回答提问时说，这项脱售不意味着公司要从印度转向其他市场。事实上，完成交易后，公司在Airtel仍持有29.7%的有效股权，总值约220亿元。

他指出，作为长期策略投资者及伙伴，新电信在区域联号公司的股权价值多年来大幅上升，但这并没有恰当地反映在集团的股价上。

新电信这次脱售Airtel股权，展现了它的可观价值。“这也是我们资本管理方法的一部分，把握套现机会，增加投资资本的回报和提高股东总回报。”

他指出，通过这项交易，新电信将筹得超过20亿元，可充分满足集团在未来几年对5G和增长计划的需求，并使集团处于有利位置，以可持续的方式增长股息。

蓝道义在回答《联合早报》提问时说，5G是未来趋势，而新电信的增长引擎是恩士迅（NCS）、数据中心业务和数码服务业务等三个方面，尤其前两者更是创造现金的业务，集团相信它们的潜力庞大，因此会注入更多资本，增长这两个领域。

除了从营运获得现金，新电信如今又将从Airtel股权的套现中获得现金，这意味着集团将有更大的灵活性。

被问到是否会因为进行这项庞大交易而派发特别股息，蓝道义没有正面做出回答，并表示集团遵守的基本原则是确保“以可持续的方式增长股息”。

至于为何在现在决定脱售股权，蓝道义指出，集团在重新平衡组合时除了探讨联号公司，也探讨其他资产，一旦碰上适当的时机，公司就会采取行动。

不过，他强调，这绝不是“昨天做了决定，今天就按下按钮”的情况，而是集团未来几年战略的一部分。新电信去年5月公布了集团的改革策略。

辉立证券（Phillip Securities）研究部主管周冠龙受访时说，新宣布的交易提醒投资者，新电信的挂牌联号公司股权价值可以套现而产生现金流。交易取得的6亿“意外收益”，部分可能成为特别股息回报股东，使得目标价上调。

“新电信是印度巴帝电信公司的最大股东。新电信在巴帝电信公司的合作伙伴Bharti Enterprise已表示愿意随着时间的推进，平衡他们在Airtel的有效股份。这意味着未来新电信有机会在印度巴帝电信公司实现更多收益。”

新电信股价闭市报2.67元，起1.91%。