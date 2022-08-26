事必得工业 Spindex Industries

本栏于2020年6月3日曾论及这只股票于2017年11月13日上升至1.17元为C大波画下句号。估计股价将下跌，并当填补介于0.80元与0.74元及介于0.73元与0.72元的缺口。当时股价为0.80元左右。实际上，上述的1.17元应为源自2009年4月30日从0.13元上升以来，五大波升势中的第（三）大波。2019年4月2日股价下跌至0.78元完成了（a）波，接着回升至2020年元月22日的1.12元，此为（b）波。同年4月6日股价下探0.68元结束了（c）波，同时为第（四）大波画下句号，旋进入具五波走势的第（五）波。同年6月9日股价上升至0.89元完成了第（1）波，旋回扯至8月4日的0.77元，此为第（2）波。2021年2月15日股价上升至1.28元结束了第（3）波。10月22日股价上升至1.38元结束了第（5）波，同时为第（五）大波画下句号，遂进入跌势。今年6月17日股价下试1.00元，同时将介于1.05元与0.98元间的大部分缺口填补，估计跌势当持续，填补介于0.90元与0.85元间的缺口也就不言而喻了。