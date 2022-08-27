昇锐 Sunright

这只股票自1999年7月2日升试1.55元后，就以三大波向下调整，期间A大波具三波走势。2003年元月7日股价下跌至0.16元，随即在每月一杆图以“主要转向”信号完成了（A）波，过后回扯至同年10月21日的0.75元，此为（B）波，旋进入具三波走势的（C）波。2006年6月9日股价下跌至0.20元，同时于当天以“主要转向”信号结束了a波；随后回扯至2007年7月25日的0.53元完成了b波。2009年2月26日股价下跌至0.075元结束了c波，同时完成了（C）波，也为A大波画下句号；过后进入具三波回升的B大波。2010年9月24日股价上升至0.27元结束了（a）波，接着回扯至2012年8月21日的0.086元完成了（b）波。2018年3月12日股价上升至1.13元，不但结束了（c）波，同时也为B大波画下句号，过后进入具五波的C大波。2020年3月24日股价下跌至0.28元完成第（1）波，接着回扯至2021年元月15日的0.56元，此为第（2）波，估计股价正处第（3）波跌势，一旦跌穿0.28元的支撑点，当试0.21元的支撑线了。