【金融新时代系列】央行数码货币 加速推进无现金社会

冠病疫情暴发以来，本地和全球的现金使用率大跌，数码和线上支付更为普及。会否有一天，我们的生活中完全没有纸钞硬币？

有朝一日，中央银行发行央行数码货币（central bank digital currency，简称CBDC），或许会让金融系统朝向全面数码化发展。

《金融新时代》系列探讨在瞬息万变的世界中，个人和企业如何利用数码解决方案与洞察信息，创造一个更可持续的未来。本期聚焦央行数码货币近期迅速发展背后的推动力，以及接下来可能为金融业者、企业，以及消费者带来的机遇。

随着全球支付模型逐渐转向数码化，以及区块链和加密资产领域的迅速发展，CBDC成了当前许多央行关注的领域，包括只用于银行与机构之间的大额转账使用的批发CBDC，以及面向普罗大众、如同数码现金般可用于一般消费场景的零售CBDC。

什么是CBDC？大华银行发布的报告指出，CBDC可说是数码形式的现金，国际清算银行（BIS）的定义是“数码支付工具，以国家核算单位计价，是中央银行的直接负债”。

确切而言，CBDC是货币基础（monetary base，简称MB或M0）的数码形式，是央行发行的法定货币。

或许你会问：“现在我的现金已经是数码形式了，这有什么区别呢？”

的确，我们常常通过银行或电子钱包来付款和交易。

王君豪：试想象，在未来，各个国家之间的央行数码货币可以跨境互通，区块链技术让散户投资者实时向国外汇款，收款人也可以即时收到钱。这将大大提高海外汇款的速度和安全。（受访者提供）

大华的报告指出，不同之处在于，这些都不是来自央行的钱，你我的存款是商业银行的直接负债。这其中的差别在于，央行的钱才能算是名义上无风险（nominally risk free），在商业银行的存款，只有受到存款保险保障的数额才是无风险。也就是说，万一商业银行出现问题倒闭，存户只能拿回存款保险保障的数额。

大华银行市场分析与策略主管王君豪接受《联合早报》访问说：“对一般消费者具体而言，虽然我们进一步通过数码和线上方式进行金融交易，但我们仍然在一些日常交易中使用现金。央行数码货币有可能是货币发展的下一步，朝着全面数码化的金融体系发展，它可能在未来完全取代现金。”

谢丽云：发行CBDC可以帮助提高包容性，非银行领域可提供数码支付（通常通过手机网络），而不要求个人持有银行账户。CBCD还可以帮助加强发展中市场的货币和金融稳定。（受访者提供）

目前，海外汇款效率依然不高；“试想象，在未来，各个国家之间的央行数码货币可以跨境互通，区块链技术让散户投资者实时向国外汇款，收款人也可以即时收到钱。这将大大提高海外汇款的速度和安全。随着整个流程的效率提高，汇款费用也将下降。”

安永（EY）亚细安银行和资金市场负责人谢丽云受访时说，鉴于各种数码资产类别出现倍数增长，CBDC被视为提高金融包容和稳定的方式。她指出，发行CBDC可以帮助提高包容性，非银行领域可提供数码支付（通常通过手机网络），而不要求个人持有银行账户。CBDC还可以帮助加强发展中市场的货币和金融稳定。对于货币波动较大、面临恶性通货膨胀挑战的新兴经济体来说，CBDC可以稳定货币的购买力，以维持货币的实际价值。

全球对CBDC兴趣上升

全球对CBDC的兴趣快速上升，谢丽云说，截至今年5月，占全球国内生产总值（GDP）95％的105个国家在探讨CBDC，2020年5月时候只有35个国家。

王君豪说：“全球央行也在研究商业央行数码货币的各个面向，帮助创造更有效的生态系统，改善银行业务和服务，如贸易融资和外汇交易等等。此外，央行数码货币的区块链技术经过设计，也可以更有效地发放政府财政援助与支付。”

谢丽云也指出，谈到CBDC案例，往往会提到中国，中国是最早试运行数码货币的主要经济体之一。截至去年底，中国有2亿6100万个个人电子钱包，占人口19％。

白士泮：2008年到2015年，数码货币发展太快，主权国家开始担心，这会影响主权货币和货币政策的执行。（受访者提供）

新加坡李白金融学院院长白士泮告诉《联合早报》，数码科技推动了数码货币，开始是由私人界发行，如比特币、以太坊。2014年中国开始研发法定的数码货币。“2008年到2015年，数码货币发展太快，主权国家开始担心，这会影响主权货币和货币政策的执行。”

他说，中国央行货币的设计利用了一些区块链的优势，但在管理治理方面还是中心化，因为中国不能接受区块链的匿名性质。中国研发数码货币，是因为现钞最大的弊端是洗钱。有了区块链就可以灵活应用，在一定金额以上交易，中国的CBDC要求用户升级电子钱包，绑定银行。绑定后身份就会披露。所以大金额的交易确保有迹可循，可以防洗钱、贪污和逃税。

2018年各国央行开始研究CBDC时，当中不少央行较重视批发CBDC。过去两年情况似乎出现转折，如欧洲、英国央行，以及美国联邦储备局都开始提倡零售CBDC，甚至探讨让银行存款成为CBDC，间接把传统商业银行淘汰掉。

在批发CBDC模式下，只有银行间的交易才会涉及到CBDC。而在另一极端的零售CBDC模式下，你我的钱不再是存在本地银行，而是直接存在央行，交易也在央行营运的生态系统当中发生。

大华银行报告指出，后者意味着，个人可以跳过第三方，直接通过在央行的个人户头来转账。理论上来说，这能省下时间和成本，尤其是跨境交易，但少了金融业作为中介也会带来其他成本。这不意味商业银行会变得多余。王君豪说：“央行可能会把重点放在发行与监管央行数码货币方面。央行很可能须要商业银行的合作与支持，协助向一般用户支付央行数码货币。事实上，许多央行数码货币的设计仍涉及商业银行，尤其是在央行数码货币的支付与运营方面。”

国际清算银行的调查显示，过去一年，积极参与CBDC工作的央行占比升至90％，央行对零售CBDC尤其感兴趣。

王宛仪：不论是哪个市场的央行，他们的共同目标是更便宜和更快的跨境付款和结算。（受访者提供）

根据普华永道（PwC）2022年全球CBDC指数和稳定币报告，全球超过八成的央行在探讨为散户或批发目的的CBDC。数个面向散户的CBDC计划已经上线，或在试点环境中测试。批发CBDC计划还没达到同样的成熟度，不过过去12个月有许多成功的试点计划。

普华永道新加坡金融科技主管合伙人王宛仪说，根据这份报告，零售CBDC方面尼日利亚排名首位，批发CBDC是泰国和香港排在前两位，新加坡位居第三。

“不论是哪个市场的央行，他们的共同目标是更便宜和更快地跨境付款和结算。”至于CBDC面对的挑战，王君豪说：“与所有类型的区块链技术应用一样，最重要的是具有强而有力的治理与公共政策，以确保一般消费者的安全和保护不受影响。”

金管局：目前没有发行零售CBDC需求

新加坡金融管理局更加关注的是零售CBDC。

金管局局长孟文能（Ravi Menon）今年5月在瑞士央行和国际货币基金组织（IMF）联合主办的高级别研讨会中，向与会的各国央行决策者和经济学家发出呼吁：“我们现在要通过加密资产解决的主要问题是跨境支付，而非国内零售支付。因此，我们要关注的对象并非零售CBDC，而是批发CBDC。”

谈及批发CBDC和零售CBDC的利弊，孟文能表示，加密资产具备区块链、加密、智能合约和代币化等特征，批发CBDC正好能解决跨境支付中存在的许多技术问题，让央行减少对中介机构的依赖，直接进行跨境交易。

反观零售CBDC，存在着银行去中介化和隐私风险，加上许多国家现有的电子支付系统已提供跟零售CBDC相似的便利，所以在现阶段，他看不出有任何发行零售CBDC的需要。

孟文能强调，加密资产仍有潜在风险，例如加密算法仍可能被破解，智能合约出现问题时的法律纠纷至今也未有妥善解决机制。

他也坚信，人们手中始终应当持有一小部分现金。

“因为当所有网络系统崩溃，所有电子交易和通讯设备失灵，拥有现金将是最好的应对方案……所以，我们还是留一些现金为终极后备方案吧。”

从2016年启动的乌敏岛项目（Project Ubin）为期五年，分为五期，金管局和业界共同探讨区块链和分布式账本技术（DLT）在付款和证券的清算和结算中的运用。与摩根大通和淡马锡合作开发的付款网络原型，将继续作为测试网络，促进与其他央行和金融业的合作，发展下一代跨境支付基础设施。

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