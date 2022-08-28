AMO Residence疯狂大卖 带动7月私宅销量强劲上升

坐落于中央区以外（OCR）的宏茂桥私宅项目AMO Residence开盘一天内几乎售罄，带动7月份的私宅销量强劲上升。

根据市区重建局8月中旬发布的预估数据，发展商在7月份共售出834个新私宅单位，比6月份的488个激增七成。

其中，位于宏茂桥的AMO Residence在7月23日一开盘就售出98％，至今卖出了366个单位。这个新项目的中位数每平方英尺为2110元，相信创下宏茂桥地区的价格新标杆。

分析师认为，OCR区已将近一年没有中型公寓项目推出，加上郊区私宅供不应求的问题严重，带动买家蜂拥进场买房。

代表大众化私宅的中央区以外的私宅向来受市场欢迎，上月10大畅销榜上，有四个项目位于这个地区，比前一个月多出两个。

榜上其他项目的销量明显不及AMO Residence，原因之一是它们推出市场已有一阵子。例如，排在第二名的Hyll on Holland于2020年10月开卖，上个月售出28个单位，中位数尺价2638元。该项目至今卖出181个单位，占项目的57％。

这个位于荷兰路的项目是政府限制发展商重新发出选购权书（options to purchase）后第一个推出市场的私宅项目。当时，第一批推出的单位，只卖出四个。后来，发展商为特选单位提供折扣，吸引了不少买家进场。

位于里峇峇利一带的瑞雅嘉苑（Riviere）以27个单位排在第三名，尺价中位数为2907元。这个项目自2019年5月推出至今，共售出320个单位或70％。

位于武吉知马的高档私宅Perfect Ten，上月卖出17个单位，是第四畅销的项目。它总共建有230个单位，至今卖出70个或30％。项目去年12月推出，开盘时刚好碰上政府实施房地产降温措施。

同列第四名的是2019年3月推出的悦湖苑（The Florence Residences），同样售出17个单位，尺价中位数为1743元。这个中央区以外的霸级项目，靠近后港和高文地铁站。它共有1410个单位，至今卖出1406个，仅剩下四个单位未售。

7月份私宅销量强劲，但有市场人士认为，这股涨势可能无法延续。

高力国际新加坡研究主管何俐慜指出，面对不稳定的宏观经济局势、房价攀升至历史新高，以及房贷利率上扬的因素，买家预料转为谨慎。

此外，生活成本更高导致国人的可支配收入下降，进而影响他们负担房屋的能力。