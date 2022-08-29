海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（22日）曾论及指数于19日骤然下试3240.05点，同时在介于3271.95点与3273.48点间留下缺口；估计短期回扯，指数当填补此缺口，不过，能否填补介于3227.37点与3211.56点及介于3162.96点与3152.30点间的缺口，则难以逆料。当时指数为3246.51点左右。见报当天指数以3240.03点开市，顿时在3240.03点与3246.51点间出现缺口；幸好指数过后渐渐上升，并一度升试3270.82点，旋将此缺口填补。23日指数以3251.28点开市，期间一度下探3224.98点，遂将上述第二个缺口的一部分填补；由于跌势特急，造成介于3259.42点与3262.57点间出现缺口。24日指数仅在3246.60点及3227.90点间这狭小波幅中摆动，25日指数跳空上升至3256.55点，同时在介于3237.21点与3233.48点间留下缺口。26日指数上升至3264.18点，随即将上述第五个缺口填补。由于上周五（26日）指数以3249.53点闭市，旋于其每周一杆图中出现“转向“信号，加上其每周一杆图中的“动力”信号已经上升至负号界域的0.1133处，本周内指数能否穿上“中性线”进入正号界域，或将是未来走势的关键。