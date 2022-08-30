新元自2010年4月9日下跌至1新元兑2.2830令吉后就以三大波向上回扯，其间A大波又具三波。2012年7月26日新元上升至2.5376令吉完成了（A）波，随即回落至2013年5月23日的2.3798令吉，同时于当天以“主要转向”信号结束了（B）波，接着进入具五波的（C）波。2014年2月11日新元上升至2.6328令吉完成了第（1）波；过后下调至同年8月28日的2.5162令吉，此为第（2）波。2015年9月28日新元上升至3.1281令吉结束了第（3）波。2017年2月28日新元升试3.1754令吉结束了第（5）波，同时为A大波画下句号。2018年5月10日新元回扯至2.9257令吉，并于当天以“主要转向”信号为B大波画下句号，旋进入具五波的C大波升势。2019年12月13日新元升试3.0761令吉，且于当天以“主要转向”信号完成了第（I）波，接着回扯至2020年3月27日的2.9665令吉，此为第（II）波。截至今年8月10日，新元已上升至3.2568令吉，短期回扯或将下试3.1921令吉的支撑线后，重返升势，最终当突破位于3.3361令吉的阻力线。