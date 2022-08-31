优联燃气 Union Gas HOldings

这只股票自从2019年元月7日下试0.20元后，随即以五波缓缓上升。同年元月25日股价上升至0.29元完成了第（1）波，2020年4月3日回落至0.205元，旋于当天以“转向”信号结束了第（2）波。2021年4月23日股价上升至0.86元完成了图中的第（3）波，同年5月14日下调至0.77元结束了第（4）波。同年7月28日上升至1.24元，并于当天以“转向”信号完成了第（5）波，随即迅速回落。同年8月13日股价跳空下试0.975元，造成介于1.08元与1.17元间留下缺口。同年8月23日下探0.71元，渐渐的形成一个跌势“三角形”。8月26日回升至1.02元，且于当天以“转向”信号结束了第（II）点；旋下跌至同年12月21日的0.71元，此为第（III）点。12月29日股价回升至0.885元完成了第（IV）点，随即重返跌势。5月13日跌穿位于0.71元的“三角形”下限，直试0.68元，截至7月18日股价已经下跌至0.60元。若以图中“三角形”的高，计自此下限，可测得基本目标为0.40元。