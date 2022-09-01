Grab与新电信合资成立 GXS数码银行首个储蓄户头下周推出

由Grab和新电信（Singtel） 合资经营的GXS数码银行正式 在新加坡登场，首个储蓄户头将在下 星期一（9月5日）正式推出。

公众可通过Apple App Store和Google Play Store下载银行应用。银行服务分阶段开放给消费 者，第一批是GXS、Grab和新电 信的指定员工，以及未充分获得 银行服务（underbanked）的客户。

公司的服务对象是零工经济（gig economy）员工、自雇企业家和刚加入职场的新员工。GXS储蓄户头没有最低余额要求，储蓄户头持有者也无需担心提取储蓄时须缴付费用。

GXS新加坡银行总裁黄石强在推介会上说，公司观察到消费者面临的“痛点“，包括希望自己的储蓄能获得更高利息但又担心随时需要用到资金，而想在现有银行赚取更高利息则需要符合一些条件。

由于现金流对GXS的目标客户至关重要，公司的储蓄户头可让用户每天都能赚取利息，利率为每年0.08％。在初始阶段，客户可在储蓄户头存入最高5000元的数额。

考虑到本地消费者习惯按照不同的目标分配资金，GXS的储蓄户头也设立了“Pockets”的功能。为鼓励客户为确切目标储蓄，“Pockets”的利率为每年1.58％。客户一次可设立多达八个“Pockets”，也可以为“Pockets”取名和附上与目标相关的照片。

黄石强解释，GXS的“Pockets”没有锁定期，若客户急需资金，可关闭“Pocket”，把资金转回储蓄户头。

为鼓励客户保持储蓄习惯，GXS也会及时向客户发出“轻推”（nudge），比如在客户接近完成目标时鼓励他们填补“Pockets”。

黄石强在推介会上透露，公司目前已聘请了250多名员工，接下来还会继续扩大团队。

他说：“接下来几个月，我们也会解决阻碍消费者和小型企业更早达到目标面临的障碍，比如增长财富和获取资金。”

GXS也是本地首家数码银行获得资讯通信媒体发展局（IMDA）授予的个人资料保护信誉标志（Data Protection Trustmark）。