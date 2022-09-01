传慎控股 Tuan Sing Holdings

本栏于去年元月28日曾论及这只股票随时会为c波画下句号，才重返跌势，以填补介于0.32元与0.315元及介于0.285元与0.275元的缺口。当时股价为0.325元左右。可是股价过后并没有立即上升，而是渐渐下跌至同年2月11日的0.31元，且将上述第一个缺口填补后，才重返升势。回顾股价自2020年8月4日下试0.25元，随即迅速上升至0.33元，此应为五波升势中的第（1）波；接着回扯至同年10月30日的0.295元完成了第（2）波。2021年5月3日股价骤然上升至0.435元，由于升势特急，造成介于0.405元与0.375元间出现缺口。5月5日更上升至0.45元结束了第（3）波，旋于5月14日回落至0.38元，几乎将上述第三个缺口全予填补，同时也为第（4）波画下句号，遂止跌回升。7月6日股价上升至0.60元完成了第（5）波，同时也为上述的c波画下句号，旋进入跌势。今年3月9日股价下探0.365元，并于当天以“主要转向”信号缓缓形成一个跌势“三角形”；若以其高计自位于0.34元的下限，可测得基本目标为0.27元了。