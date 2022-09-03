联储局鹰派态度与美经济数据改善 美元汇率和指数升至纪录高位

经济师认为，联储局控制通货膨胀的决心，以及经济数据良好，将让美元短期内持续强势。

美国联邦储备局持续的鹰派态度加上美国经济数据改善，推动美元汇率和指数升至纪录高位。

经济师认为，联储局控制通货膨胀的决心，以及经济数据良好，将让美元短期内持续强势。

日本央行与联储局货币政策的背离导致日元持续下跌，美元兑日元在星期五（9月2日）盘中一度升至140.40，这是自1998年亚洲金融风暴后，美元再一次突破140。当年8月11日，美元兑日元飙涨至147.66。

美元兑欧元也在星期四（9月1日）一度上涨至1.0081。美元指数星期四触及20年新高109.99。到昨晚9时左右，美元指数报109.37。

本地时间星期五晚间8时30分公布的美国8月非农就业数据显示，8月份新增就业人数是31万5000人，虽然比7月的52万6000人少，却略超出经济师预期的30万人。

新加坡银行货币策略师沈茂雄接受《联合早报》访问时说，推高美元汇率和指数飙升的原因与联储局近期鹰派的立场有关。他们把通胀降到2％的决心，让市场认为9月的加息幅度将是75个基点。

星期五公布的非农就业数据和9月中公布的消费者价格指数（CPI）将进一步确认这个论调。

油价下跌供应链恢复 让近期通胀改善

他指出，油价下跌和供应链恢复让近期通胀改善。不过，联储局并不满足，因为不断上涨的工资是导致通胀的主要原因，就业率数据更会受到联储局的关注。

美元指数走高也与欧元疲软也有关，因为欧元占美元指数的权重最大。

美元指数一揽子的六种主要货币为欧元（57.6％）、日元（13.6％）、英镑（11.9％）、加拿大元（9.1％）、瑞典克朗（4.2％）和瑞士法郎（3.6％）。

欧洲经济的现状比美国还糟，甚至出现衰退。能源价格上涨让欧洲面对更高的生活成本。尽管欧洲试图通过从俄罗斯以外的渠道获得能源，但短期内基础建设很难满足能源供应的需求。沈茂雄表示，欧洲央行（ECB）现在有些左右为难，既要抗通胀，又要保经济。

日元在美元指数占比第二。沈茂雄说，日本央行一直将利率维持在低水平以刺激经济，而联储局的加息政策导致美元兑日元持续走强。不过，6到12个月以后，如果美国通胀好转，联储局放缓加息，美元兑日元可能会出现反转。

荷兰国际集团（ING）高级经济师马帕（Nicholas Mapa）表示，总体强劲的美国经济数据加剧了市场对联储局继续大幅加息的担忧，因为美国经济似乎能够应对更多的紧缩。