友联钢铁 Union Steel

本栏于去年11月24日曾论及这只股票短期回扯当向下填补介于0.545元与0.44元间的缺口后，重返升势。当时股价为0.615元左右。见报当天股价一度回升至0.645元，将一个介于0.64元与0.675元间缺口的一小部分填补。11月26日股价下试0.60元，又在介于0.60元与0.645元间留下缺口，同年12月6日股价下跌至0.56元，遂在介于0.565元与0.60元将留下缺口；12月10日股价上升至0.585元，旋将此缺口的一部分填补，同时又在介于0.585元与0.56元间留下缺口，今年元月14日股价骤跌至0.535元，随即将上述第一个缺口的一小部分填补，过后迅速回升至0.605元，又将上述第五及第四个缺口填补。3月17日股价上升至0.675元，遂将上述第三及第二个缺口填补。3月31日股价骤然上升至0.715元，同时在介于0.715元与0.67元间留下缺口；4月6日股价更进一步升试0.79元，接着出现调整。截至6月16日股价已经下跌至0.58元，旋将上述第六个缺口填补。鉴于其“动力”信号仍在正号界域的2.5165处，估计股价当升试0.85元的阻力线，并可能挑战1.05元的价位。