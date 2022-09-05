海峡时报指数 STI

本栏于上周一（29日）曾论及指数每周一杆图中的“动力”信号已经上升至负号界域的0.1133处，本周内指数能否穿上“中性线”进入正号界域，或将是未来走势的关键。当时指数为3249.53点左右。见报当天指数跳空直下3205.58点，由于跌势特骤，遂在介于3225.92点与3249.53点间出现一个巨大的缺口。30日指数强力回升至3249.35点，几乎将上述第一个缺口填补。31日指数骤跌至3212.18点，由于跌势特急，造成指数在介于3233.61点与3239.33点间出现缺口。9月1日指数回落至3207.77点，2日指数进一步下探3200.58点，同时在介于3223.50点与3224.08点间留下一个小缺口。纵观其每日一杆图中的“动力”信号目前已经下滑至正号界域的0.0130，随时有穿下“中性线”而进入负号界域的可能。不过，由于其每月一杆图中的“动力”信号却依然在正号界域的0.4918处，与“中性线”的距离相去甚远；因此，指数短期内即使向下填补介于3227.37点与3211.56点，也当有机会回升填补上述第三个缺口及介于3271.95点与3273.48点间的缺口。