美雅山庄招标截止仍找不到买家

乌节路一带的美雅山庄（Orchard Bel Air）集体出售，星期二（9月6日）招标截止仍找不到买家，转而与潜在买家进行私下协议洽商。

这是美雅山庄的集售首次获得八成屋主通过，保留价是5亿8750万元。

美雅山庄建于1984年，地段面积约为9万3126平方英尺，共25层楼，有71个住宅单位。

根据2019年的市区重建局总蓝图，这个地段总容积率为2.8倍，最高可建36层。不过，由于美雅山庄当前的容积率已获当局确认为2.96倍，因此未来项目的容积率也可达2.96倍。

美雅山庄靠近即将通车的乌节林荫道站（Orchard Boulevard）。负责销售该项目的是莱坊（Knight Frank）。

近期求售不成功的项目，还有位于第九邮区的欧思礼坡（Oxley Rise）5号洋房和欧思礼花园（Oxley Garden）。

欧思礼坡5号的地段处于山丘上，由两块地皮组成，占地面积约为15万1205平方英尺。该地段目前建有一栋两层楼高洋房，以及四栋附属外屋（outhouse），原本期望吸引到超过3亿元的出价。

这栋洋房曾是几位本地历史名人的故居，包括我国早期犹太人富商马纳塞·麦雅（Manasseh Meyer），以及已故房地产大亨钟奕庄。负责销售这个项目的是世邦魏理仕（CBRE）。

洋房旁边的欧思礼花园保留价为2亿元，由六栋46个步行公寓组成。负责销售的是仲量联行（JLL）。据知，该项目可能再次推出求售。