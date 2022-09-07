业内人士： 房贷利率虽上扬 买房需求仍强劲

尽管房贷利率上扬，市场对买房的需求依然强劲，今天（7日）推出的Sky Eden@Bedok和将在下个星期六（17日）推出的曲水伦庭（Lentor Modern）项目地点优越，预料仍会吸引手头比较宽裕的买家，同时也给发展商带来竞争，在为新项目定价时会更加谨慎。

新加坡国立大学城市与地产研究院院长程天富接受《联合早报》访问时说，美国联邦储备局上调利率后，商业银行将相应调高房贷利率，进一步提高私宅买家每月须偿还的房贷，这些买家不像其他组屋买家可以申请优惠贷款。如果买家没有按照自身财务能力买房，利率上升也会加剧他们的财务风险。

“利率上扬会不会影响下来即将推出的新私宅项目的表现，将取决于项目价格以及买家的潜在需求。”他说，由于市场对AMO Residence项目的需求强劲，那些财务比较稳健的买家，仍会考虑曲水伦庭和Sky Eden@Bedok项目，因为这两个项目的地点优越。

伦多（Lentor）一带的曲水伦庭和勿洛的Sky Eden@Bedok都位于地铁站旁，前者是伦多地区唯一的综合发展项目，后者是勿洛10年来首个新项目。

星狮地产新加坡（Frasers Property Singapore）住宅代首席营运总监萧淑贤透露，从8月27日起开放预览的Sky Eden@Bedok，迄今共吸引约8000人参观。由于市场对这个项目的需求稳健，公司决定按计划在今天开卖。

程天富指出，在利率上升的情况下，手头没有那么宽裕的买家会对新项目的价格较敏感。AMO Residence已经为中央区以外（OCR）项目价格创下新纪录，曲水伦庭和Sky Eden@Bedok，在定价方面须把融资成本上涨的因素纳入考量。

再来，这两个项目带来的竞争也将促使发展商在定价时更加谨慎。如果一开始在定价方面没有做好，发展商就更难下调价格了。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣说：“发展商要推出新项目时，他们会先进行为期两个星期的市场测试，从房地产经纪那里收集反馈，了解一下买家能接受什么样的价位。”AMO Residence的强劲表现给未来的新项目带来正面影响，令买家更愿意接受新的价位。

除了利率，麦俊荣认为，项目地点、地契、竞争、土地成本等也是左右项目价格的因素。

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清说，利率上升似乎对新私宅项目的销售没有显著影响。新推出的私宅项目采用的是分阶段付款计划（progressive payment schedule），所以买家可能不会马上感受到每月分期付款的增加，而且一开始的偿还房贷额通常较小。

她认为，发展商可能会继续按照往常惯例，以较低的价格开始销售，仍会尝试以具有竞争力的价格为项目定价。

对房地产投资者 利率上扬影响较大

比起买房自住的买家，麦俊荣认为，利率上扬对房地产投资者的影响较大。融资成本增加时，投资者可以选择投资别的资产，如股票。而对买房自住的人来说，高利率可能会促使他们把目光转向更小的单位。他们对买房的需求还在，但预算可能会受到影响。尽管如此，考虑到现在的租金大幅上涨，有些投资者仍会觉得买房划算。而且，投资房地产的期限较长，一般五到10年，对这些人来说，利率高涨的情况仅属暂时，对买房决策的影响不大。

今年7月在宏茂桥推出的AMO Residence大卖，一开盘就售出98％单位，平均尺价为2100元。曲水伦庭的私宅单位每平方英尺价格从1880元起跳。Sky Eden@Bedok的每平方英尺指示价从1900多元起跳。

位于武吉知马的高档私宅Perfect Ten也受买家欢迎，自去年12月推出以来共卖出83％或96个单位。这个项目会在本星期六（10日）推出55个三卧房和四卧房单位。三卧房售价从210万元左右起跳，四卧房约350万元。