方圆集团 ValueMax Group

本栏于去年3月30日曾论及股价当时正处（C）波升势，短期回扯，充其量也只能填补介于0.335元与0.33元及介于0.30元与0.295元的缺口，过后当重返升势。当时股价为0.37元左右。同年5月7日股价跳空下试0.36元，遂在介于0.365元与0.375元间留下缺口。5月14日股价下跌至0.35元，过后就一直在0.35元及0.365元这狭小波幅中横摆；同年8月17日股价稍跌至0.345元，接着又在0.345元及0.36元，另一个狭小波幅中波动，直到同年12月3日股价才骤然下探0.31元，旋将上述第一个缺口填补。12月14日股价一度回升至0.36元，无奈后劲不足，几经挣扎，今年元月28日股价下试0.335元后，就重返升势。4月18日股价上升至0.375元，随即将上述第三个缺口填补。5月12日股价骤然下探0.345元，遂在介于0.35元与0.37元间出现缺口；7月25日股价下跌至0.33元，并于当天以“主要转向”信号止跌回升，截至8月19日股价已经上升至0.36元。估计股价当继续其升势，且在升逾0.40元的价位时将填补介于0.44元与0.45元的缺口。