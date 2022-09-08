中美竞争波及供应链 护肤品公司“回归”我国

中美贸易战硝烟四起，为避免这场牵动全球的贸易争端进一步升温所带来的影响，在美国从事生产业务的新加坡美白护肤品牌水晶番茄（Crystal Tomato），将部分业务转移到新加坡这个避风港。

水晶番茄创立于2012年，主要研发和制造美白丸、祛斑霜和防晒霜，销往新加坡、中国、日本、马来西亚、香港、菲律宾、越南等全球市场，公司的客户群是医美诊所和医院。

这家公司在三个国家营运，美白产品原料番茄的研发则在以色列进行，产品生产线在美国，最后的产品包装和行销在新加坡进行。

中国是公司很看重的市场，但从美国进口到中国的产品须缴付高关税，推高了产品成本，进而影响在中国的竞争力，这并非长久之计。中国和美国近几年的紧张局势不断升级，公司担心中国业务进一步受到冲击，所以决定把部分供应链转移到新加坡生产。

水晶番茄创办人兼董事经理邓有莲（72岁）接受《联合早报》访问时说：“我在三年前就已经觉得中国和美国之间的情况很不妙，担心中国会突然宣布禁止进口美国货。我们无法预测明天会发生什么事，两国搞不好可能会进一步闹僵。”

她说，从美国出口到中国的保健品，都须缴付22％进口关税。为了确保中国业务不受两国紧张局势可能进一步升温的影响，公司决定把部分供应链转移到新加坡，在本地从事产品包装和行销业务，取得“新加坡制造”的生产商标，美白丸的制造业务依旧在美国进行。

“公司今年中已经正式把‘新加坡制造’产品出口到中国，降低了产品关税。在新加坡包装的产品暂时只供给中国市场。”

在本地包装产品 减碳足迹和物流成本

邓有莲指出，新加坡在提供先进的高科技包装设施方面的声誉稳步提升，而中国也看好我国的商业标准和作业方式，同时信任我国对安全与质量的严格控制。

她说，在新加坡包装产品，有助于减少公司的碳足迹以及降低物流成本。“如果在美国先包装好，再运来新加坡，运费将更高，同时也得使用更多盒子和塑料包装。”

“新加坡对我们来说也是重要的市场，市占率超过六成。虽然新加坡市场小，但可支配收入很高，国人一般都买得起我们的产品。”

在创立水晶番茄之前，邓有莲在多个领域累积超过40年的创业经验，曾从事烟酒、赠品等一般贸易生意。

然而，到了退休年龄时，她不想闲着没事做，而且她那个时候有相当严重的黄褐斑（melasma），想找一些产品来治疗这个皮肤病，所以最终决定再次创业，从事美白护肤行业。

邓有莲说：“我试过各种产品，也过做激光治疗，几天后的效果不错，看起来年轻了不少，但不到一个月黑斑又重新出现在脸上，且更严重了。”

于是她开始再次踏上创业之旅。首先接触的是外涂产品，主要分销西班牙祛斑护肤产品。但在这段期间，她也一直在寻求开发口服的美白保养品，让消费者可以从内服到外敷改善皮肤状况。

她在以色列找到一名科学家，这名科学家花了约12年研究一种含有大量无色类胡萝卜素（colourless carotenoids）、有助于美白皮肤的番茄品种。对美容护肤一窍不通的她却鼓起勇气跟对方一起合作开发美白丸。

“做出这个决定的风险很大，因为在进行产品的临床试验时，我已经在市场上开始销售产品。如果临床结果显示产品不见效，我将不得不将产品从市场上全部撤下。”

“走进美白护肤品领域，对我来说是一个全新的冒险旅程。在这之前，我根本不认识什么美容医生和皮肤科医生，医生是最难说服的人，要跟医生预约时间，向对方推销产品就已经是个重大挑战，能不能成功说服他们，临床试验结果是关键。”

邓有莲当初自掏腰包，拿出10万到20万元左右，主要用来进行临床试验来测试美白丸的功效，然后向以色列科学家争取到两年的产品专利。

她说，公司刚开始先在新加坡将产品推出市场，后来才逐渐扩展至其他亚洲市场，中国和日本是他们的主要市场。“除了欧美老外，亚洲女人普遍都喜欢美白，爱美是人的天性。这个是一个很普遍的现象。”

至于未来扩展计划，公司正考虑将业务扩大到美国和欧洲等其他市场。

调整业务模式 提前预订原材料

自公司创立以来，业务表现都很稳定，销售每年增长10％左右，但在2019年和2020年冠病疫情来袭时，业务也无法幸免于冲击，销售出现双位数跌幅。但邓有莲指出，目前公司业务表现已逐渐恢复到疫情前水平。

面对供应链和物价高涨等全球挑战，公司迅速调整业务模式来简化供应链，如至少提前15个月预订原材料。

公司还与以色列伙伴——以色列生物科技研究（IBR）建立持久的合伙关系，该组织与更多种植者合作种植番茄，确保公司的原材料供应不会受到影响。

邓有莲说：“我们也会提前六个月规划好每个订单，让公司有足够的缓冲时间来应对任何突发状况，以及满足市场不断增加的需求。”

她说，通货膨胀高涨对公司业务的影响不大，公司销售依然环比增长。“消费者意识到健康就是财富，保养品在他们的生活中算是不可或缺的。有些爱美的女人情愿不吃饭，也不能不用护肤产品。”

在冠病疫情期间及疫后时期，番茄等原料成本已经涨了三次，涨幅介于6％至8％，运输成本也上涨至少三倍。另外，新加坡线上业务的贡献也在增加，因此公司将在电子商务营销方面投入更多资源。

总结创业经验，邓有莲说：“创业人士应该为生活中的重大变化做好准备，人脉对他们来说至关重要，须不断重新评估业务，永远不要害怕冒险或犯错。开始一段新的旅程，对我而言永远不会太迟，创业让我的生活有了更大的目标。”

【本视频由水晶番茄呈献】