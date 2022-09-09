道琼斯工商指数 Dow Jones Industrials Average

本栏于今年7月2日曾论及指数即将重返跌势，填补介于28902.13点与28323.40点的缺口当指日可待。当时指数为30775.43点左右。7月5日指数一度下跌至30355.12点，旋于当天以“转向”信号完成了图中的a波，接着回扯至8日的31511.46点，此为b波。7月14日指数骤然下试30143.93点结束了图中的c波，同时为（B）波画下句号，由于跌势甚急，造成介于30680.12点与30772.79点间出现缺口；15日指数跳空上升至31288.26点，随即将此缺口填补，同时又在介于30775.37点与30630.17点间留下缺口。回顾指数与今年6月22日上升至31885.09点，并于当天以“主要转向”信号完成了三波回扯中的（A）波。因此，指数自7月中就进入（C）波升势。8月16日指数升试34281.36点，且于该月底以31510.43点闭市，遂于每月一杆图以“转向”信号为图中的第（五）点画下句号。纵观指数自今年元月5日的36952,65点下跌以来，一个大型的跌势“斜向交叉”已经形成，若以图中的第（三）点及第（四）点价差，计自第（五）点，可测得基本目标为28529.49点。