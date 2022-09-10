创业公司 Venture Corporation

这只股票自2000年2月9日上升至32.00元后，就以三大波进入调整，期间A大波又具三波走势。2001年9月24日股价下跌至7.10元，旋于当天以“主要转向”信号完成了（A）波。随后回扯至2004年元月27日的24.20元结束了（B）波。2008年11月26日股价下试3.90元，同时于当天以“主要转向”信号完成了（C）波，并为A大波画下句号，立即进入具三波回扯的B大波。同年12月18日股价上升至4.78元结束了a波，过后下调至2009年2月18日的3.95元，此为b波。2018年4月13日股价上升至29.65元完成了c波，同时于每月一杆图以“主要转向”信号为B大波画下句号，旋进入具五波的C大波跌势。2020年3月23日股价下跌至12.52元结束了图中的第（1）波，接着回扯同年10月21日的21.21元完成了第（2）波。截至9月7日股价已经下跌至17.22元，短期回扯当填补介于17.90元与18.13元间的缺口。毕竟一个“斜向交叉”已经形成，若以图中第（三）与第（四）点价差，计自第（五）点，可测得基本目标为14.10元。