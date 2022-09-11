【金融新时代系列】逆境求存 中小企业数码化拓市场

突然来袭的冠病疫情让本地中小企业乱了阵脚，零售业更是首当其冲。

然而，商家面对疫情危机时并没有坐以待毙，他们展现绝佳的韧性，如今正迈向复苏。

《金融新时代》系列探讨在瞬息万变的世界中，个人和企业如何利用数码解决方案与洞察信息，创造一个更可持续的未来。本期聚焦本地中小企业如何在逆境中求存，以及探讨商家数码化转型及如何扩展生意。

“在疫情期间，人们买东西的习惯彻底改变了……这个趋势将永远不会再回头。”

从事服饰销售的德客公司（Decks Pte Ltd）创办人兼总裁徐俊贤接受《联合早报》访问时，谈及过去两年来最深刻的感触。他发现，上网购物已经变得非常盛行，即便楼下有咖啡店，人们也习惯叫外卖。

对于经济危机的影响力，他有很深的体悟。2003年沙斯危机让父亲的制衣厂关门大吉，他在2005年重新整装出发，创立德客公司。

疫情前最鼎盛时期，德客公司在全岛开设逾100家实体店，不过遭受冠病疫情冲击，关闭了30多家。

徐俊贤说，尽管实体店能带给客户无可取代的购物体验，但他已不打算大事扩充实体店。公司接下来更专注拓展线上销售，不仅设立了官方网站，也进驻Lazada、虾皮（Shopee）和趣天网（Qoo10）等电商平台。除了本地客户，公司借此开拓海外市场，买家甚至远自美国和澳大利亚。

乐器世界执行董事陈恒鸿：我们除了拍摄视频做宣传，也邀请知名的演奏家来介绍乐器。（受访者提供）

2009年成立的乐器世界（Band World Asia）是另一家积极拓展线上销售的本地零售商，专门销售木管和铜管乐器。

乐器世界执行董事陈恒鸿透露，公司进驻虾皮平台之外，也拍摄视频进行宣传，邀请知名演奏家来介绍乐器。他说：“随着我国放宽防疫措施，尤其是演出条例，公司销售也开始好转，目前已恢复至疫情前一半的水平。”

对于中小企业拓展线上业务，大华银行（UOB）集团业务银行服务部主管罗伟贤指出，冠病疫情加速中小企业的数码化转型，数码化提升商家的竞争力，他们如今可以透过社交媒体与外国商家展开合作来促进销售。

他发现，中小企业都非常有韧性和保持灵活，“他们持谨慎乐观态度，视这些挑战为机遇来反思和转变商业模式”。

42％本地中小企业 对经济前景感到乐观

随着疫情趋缓，各国边境重开及恢复跨境旅游，本地中小企业的生意有所起色。虽然商家对未来前景感到乐观，但对于诸多不确定因素仍有所顾虑。

大华银行、国际管理咨询公司埃森哲（Accenture）和商业数据公司邓白氏（Dun & Bradstreet）日前针对1500家亚细安中小企业的调查显示，42％的本地中小企业对经济前景持乐观态度。

两年一次的亚细安中小企业转型调查于今年第一季完成，新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南各有300家中小企业参与调查。这项线上调查包含每年收入介于30万美元至2000万美元的企业的高级执行人员的观点。

整体来看，尽管近期地缘政治和宏观经济带来挑战，55％亚细安企业对业务复苏前景持乐观态度。当中，印尼中小企业最乐观，75％对经济前景有信心。

45％亚细安企业觉得有必要转变他们的商业模式，尤其在数码化和可持续发展这两方面。

其他顾虑包括维持稳健的营运现金流、受行动限制和安全管理措施影响的客户互动和服务中断、劳动力成本，以及租金和水电费。

德客公司总裁徐俊贤：尽管实体店能带给客户无可取代的购物体验，但我不打算大事扩充实体店，公司接下来更专注拓展线上销售。（受访者提供）

徐俊贤透露，德客公司的销售今年来恢复至疫情前的七八成。在他看来，做生意就是要乐观，不乐观就不可能成为一个企业家。

“我们也是走一步看一步，现在整个局势都不稳定，全部的货品都在起价……我们正观望利率上扬会维持多久，这使借贷成本跟着增加。”

他指出，利率上扬不仅影响企业融资，也会造成消费者的购买能力减弱。

罗伟贤认为，中小企业目前面对最大问题是高运营成本。除了原材料、租金和水电费上扬，随着利率走高，融资成本也跟着增加。

另外，在人手方面也遇到很大挑战，尤其是在零售、餐饮和建筑这些劳动密集型行业，要支付更高工资来招聘和留住员工。

尽管近期地缘政治和宏观经济带来挑战，55％亚细安企业对业务复苏前景持乐观态度。当中，印尼中小企业最乐观，75％对经济前景有信心。

45％亚细安企业觉得有必要转变他们的商业模式，尤其在数码化和可持续发展这两方面。

其他顾虑包括维持稳健的营运现金流、受行动限制和安全管理措施影响的客户互动和服务中断、劳动力成本，以及租金和水电费。

宏观环境具挑战 银行适时推出应用协助中小企业

高通胀和地缘政治不稳定等全球逆风，影响我国经济今年复苏步伐。

新加坡金融管理局（MAS）9月1日发布最新的经济师调查报告（Survey of Professional Forecasters）显示，21名经济师对我国今年经济增长的中位数预测是3.5％，低于三个月前预测的3.8％。

至于通货膨胀，经济师对今年整体通胀率的中位数预测是5.7％，较今年6月份预测的5％高。不包括住宿和私人交通成本的核心通胀率中位数预测，也从之前的3.4％调高至3.8％。

无论经济前景好坏，本地中小企业都致力推进数码化转型，也获得金融机构的大力支持。

大华银行集团业务银行服务部主管罗伟贤：中小企业目前面对最大的问题是高运营成本。除了原材料、租金和水电费上扬，随着利率走高，融资成本也增加。（受访者提供）

大华银行8月26日推出UOB SME应用，这项应用不仅提供银行和交易服务，也设有专门功能贴近中小企业的需求。除了协助商家管理人力资源、员工薪资、物流和数码营销，用户也可以借助仪表板查看现金流数据、申请贷款申请，以及关注外汇走势。

罗伟贤透露，UOB SME应用目前提供给新加坡、马来西亚和越南用户，明年计划推广至印度尼西亚和泰国。“尽管有些客户仍习惯到银行分行处理业务，不过我们希望所有客户能都能加入应用。”

作为UOB SME应用的首批用户，乐器世界执行董事陈恒鸿说，公司与欧洲和日本的客户进行交易，而汇率波动剧烈，应用功能协助他即时关注外汇走势，像日元和欧元目前跌至低位，便带来很好的采购机会。

以前花12小时一件件点货 引入扫描机5秒点完所有货

亚细安中小企业转型调查显示，66％亚细安中小企业有意增加科技投资，尤其是在数码营销、客户互动、销售、网络管理和营运方面。

德客公司总裁徐俊贤分享数码化转型的心得，公司从2015年引入无线射频识别技术（RFID）以提升工作效率。“我们以前需要花12个小时来一件一件地清点货物，现在只要5秒钟，利用扫描机便能轻松点完所有货。”

此外，公司打造了结合人工智能的企业资源规划（ERP）应用，整合所有业务流程于一体，从财务到存货的情况都能一目了然。

徐俊贤也使用UOB SME应用，他认为应用仪表板让他对公司现金流一目了然，能即时付款给供应商，及更能做好商业决策。

大华银行集团业务银行服务部主管罗伟贤说，银行很重视中小企业，早在疫情之前便推动商家朝数码化发展。例如，六年前推出UOB BizSmart，它结合诸多数码解决方案协助商家运营，包括财务管理和网上销售。这些功能已融合进UOB SME应用。

与此同时，大华银行举办了许多线上与线下的活动，让参与活动的中小企业客户拓展人脉，借此机会找到新买家或供应商。

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