海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（5日）曾论及指数由于其每月一杆图中的“动力”信号依然在正号界域的0.4918处，与“中性线”的距离相去甚远；因此，指数短期内即使向下填补介于3227.37点与3211.56点，也当有机会回升填补介于3233.61点与3239.33点及介于3271.95点与3273.48点间的缺口。当时指数为3205.69点左右。见报当天指数仅在3222.61点及3207.09点间，这狭小波幅中摆动，较前一天的波幅来得小，而形成了“幅内日”。6日指数跳空上升至3234.45点，遂将上述第二个缺口的一小部分填补；同时在介于3217.17点于3215.48点间留下缺口。7日指数骤然下探3198.39点，旋将上述第一及第四个缺口填补；同时又在介于3217.51点与3224.18点间留下缺口。8日指数迅速回升至3242.98点，随即将上述第二个缺口全予填补；由于升势甚急，造成介于3227.48点与3210.83点间出现缺口。9日指数继续上升至3266.64点，由于升势特骤，遂在介于3238.89点与3233.61点间留下缺口。估计短期升势尚未结束，指数随时会将上述第三个缺口填补，过后再向下填补上述第七及第六个缺口。